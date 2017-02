Overnattet ikke hos svigermor

– Nei, jeg kan ikke utsette henne for denne gjengen her, sier artisten Sondre Lerche og peker på turnébussen som står parkert på kaia ved Kompagniet i Molde. Journalisten har akkurat, mest på spøk, spurt om han ikke overnatter hos mammaen til kjæresten, moldeforfatteren Linnea Myhre.

Omvendt

Sondre er inne i sin andre uke av en flere uker lang norgesturne hvor han vil besøke 45 ulike byer og tettsteder. I går spilte de i Ålesund.

– Du vet, jeg har gjort ting litt omvendt. Jeg begynte ikke å jobbe meg opp med å turnere rundt i Norge først, jeg dro til utlandet ganske tidlig. Og denne gangen spiller jeg nye låter før albumet, Pleasure, kommer ut. Vanligvis gir man jo ut albumet først

Stor i USA

De nye sangene er ispedd gode gamle låter fra Sondres nå 16 år lange karriere etter debuten som 19-åring. Samtlige av de sju platene som har kommet siden det har alle vært på VG-lista (over halvparten av dem på topp 10). I tillegg har han en stor fanskare i USA og turnerer mye der. Men i kveld spiller han og bandet hans på Kompagniet i Molde.

– Det blir fest

Før jul kom singelen «I’m Always Watching You,» en hemningsløs 80-tallshyllest ut, og nå er singelen «Soft Feelings ute.»

Lerche sier musikken han og bandet spiller passer perfekt til et klubblokale som Kompagniet. – Folk som kommer i kveld kommer til å få en svett fest som er en blanding av rockekonsert og klubbkveld. Folk skal kunne danse vekk sine bekymringer for vi har en hale hvor musikken går over i ren klubbmusikk mot slutten.

Hva: Konsert med Sondre Lerche på Kompagniet

Når: Lørdag 4. februar kl. 21.

Vi kommer tilbake med dekning av kveldens Sondre Lerche-konsert på Kompagniet.