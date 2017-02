Det vil si, den settes opp fem ganger for byens befolkning, men premieren tirsdag 7. februar er allerede utsolgt. I tillegg blir forestillingen vist hver dag for elever.

Tidløse tema

Mange har sett filmversjonen der John Travolta og Olivia Newton John proklamerte «You’re the One that I Want.» Eller «Du e den i vil ha,» som den er oversatt til på frensk. Da journalisten forteller skuespillerne at han ikke har sett den blir de lettere sjokkert.

– Alle har da det?!?

– Men er en historie om ungdom på en high school i USA på 50-tallet noe som kan fenge dagens ungdom?

– Ja, mener Ragnhild Folden Istad, som spiller hovedrollen Sandy.

– Det er jo et tidløst tema om ungdom og kjærlighet.

Hadde mer respekt før

Sander Lerøen, som spiller den andre hovedrollen, Danny, sier at de har måttet tilpasse seg.

– Det er en utfordring å te seg som en ungdom fra femtitallet.

Johannes Danielsen Gjendem, som spiller Sonny i gjengen «the T-Birds», sier at de også lært at ungdom hadde mer oppdragelse og mer respekt for ting før.

– Samtidig er det en del som er utdatert, sier Oliver Amundsen, som spiller Roger.

– For eksempel skifter Sandy personlighet for å få den hun vil ha, noe man ikke ville skrevet i dag.

Gledet seg i to år

Musikklinja setter opp en musikal hvert tredje år, slik at alle som går linja skal få være med minst én gang. Til sammen 70 aktører er på scena. Det har blitt litt trangt i år, siden stykket skal settes opp i den nye salen til Kulturskolen.

– Samtidig betyr jo det at vi får lokalet gratis, sier Oliver.

– Og siden det er plass til færre får vi spilt stykket hele ti ganger, påpeker Sander.

Aktørene ble plukket ut på audition i fjor høst, og både Sander og Ragnhild sier de gikk for hovedrollene.

– Å sette opp denne forestillingen har jeg gledet meg til siden jeg begynte på denne linja, sier Sander.

Elevene gjør alt: Skuespill, sang og dans. Spesielt de siste ukene har vært intense med øving.

– Det sitter nå, sier Raghnild.

– Det gjelder å knekke koden. Føle at man blir karakteren sin. Da husker man replikkene og ting går på skinner, følger Sander opp.

Klassisk musikal

Instruktør Marit Grytnes Dullaert er enig i at ting går på skinner.

– De er en imponerende gjeng å jobbe med, sier hun etter at torsdagens prøver er over.

– Ungdommene har virkelig satt seg inn i karakterene og stått på, både for å lære seg koreografi og replikker.

Hun er også enig i at stykket har relevans i dag.

– Alle som har vært ungdom har vært gjennom usikkerheten og opprørstrangen. Men i virkeligheten bryter ikke folk plutselig ut i sang og dans til klassisk rock’n’roll. Kanskje vi ville bli lykkeligere i samfunnet om vi gjorde det?

HVA: «Grease» med musikklinja på Molde videregående skole

TID OG STED: Molde kulturskole tirsdag 7. februar kl. 18.30, forestillinger onsdag, fredag og lørdag