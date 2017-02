Vil gi Rabalder 95.000 kroner

MOLDE: Fylkeskultursjefen vil at Molde barnefestival AS, «Rabalder», skal få et tilskudd på 95.000 kroner. Saken blir behandlet i kultur- og folkehelseutvalget onsdag 8. februar, skriver fylket i en pressemelding.

Kulturarrangement som integrering

– Festivalen vil fylle et etterspurt behov, der målet er å gi profesjonelle kulturtilbud til barn og unge, sier fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen, og understerker det lokale engasjementet.

– Festivalledelsen ønsker å inngå samarbeid med SFO, kulturskoler og organisasjoner i hele regionen, og jobber med å etablere avtaler med voksenopplæringen, asylmottak i regionen og NAV-brukere som mulige frivllige ressurser. På den måten kan vi bruke kulturen som integreringstiltak, sier Olsen.

Første festival i 2017

Rabalderfestivalen blir arrangert for første gang 1.- 2. juli 2017 i Reknesparken i Molde. Festivalen retter seg mot et barne- og ungdomspublikum fra 3 – 18 år fra hele regionen.