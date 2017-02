Lager Minijugend i Ålesund

Lørdag 19. august blir det stor musikkfestival for barn og unge på Color Line Stadion i Ålesund. Minijugend er en helt ny festival med Nordens største barneartister på scena, i tillegg til mange aktiviteter. Marcus & Martinus, Freddy Kalas og Sval er bekreftet til festivalen. Det er Momentium som står bak festivalen. De har lang erfaring med Jugendfest, sommerfestival og Ålesund Live, og nå starter de sin fjerde festival.

Billetter i salg fra lørdag 4. februar kl 12.00.

- Endelig kan vi invitere til et helt eget arrangement for barn og unge. Dette er noe vi lenge har ønsket å få til, og vi gleder oss til å ønske velkommen en unik konsertopplevelse. Når Marcus & Martinus besøkte Sommerfesten på Giske i 2016 ble det hysteriske tilstander, og mer enn 20.000 mennesker tok turen for å se tenåringssensasjonene. Når gutta nå returnerer for opptreden på Minijugend, blir det én av kun fire konserter i Norge i sommer. I tillegg har vi med Freddy Kalas og Sval, som kanskje er like populære blant barn, forteller bookingsjef Steffen Kjevik.

Han regner med at billettene går fort unna.

- Vi forventer mange tilreisende og et enormt trykk på billettene. Det kommer til å bli et eksklusivt presalg for alle som abonnerer på vårt nyhetsbrev fra fredag, sier daglig leder i Momentium, Ronny Stokke.