Lørdag var det duket for Spellemannprisen i Oslo, hvor totalt 26 priser ble delt ut.

– Vi er så stolte

En av de som fikk pris var gruppen Superbarna, i klassen barnemusikk for sangen «Hipp Hurra».

– Det her er kjempestas. Vi er så stolte. Vi må hilse til alle superbarna som har vært med før, og som sitter hjemme i stua og ser på sammen med familien sin. Vi må også takke Grappa for at de ville distrubuere og gi ut platen vår - det er vi kjempestolt av. Tusen takk til en fantastisk jury som har valgt Superbarna, sa Tone Lise Asphol fra Batnfjorden i takketalen, før mannen Knut Bjørnar fra Kleive tok over:

– Vi må takke de som kommer på konsertene våre, og de som hører på musikken. Vi må også takke to kjekke menn: Alexander Rybak for godt fiolinspill, og Knut Anders Sørum som er med på Flaskepost-sangen. Vi må heller ikke glemme å takke de to karene (barna Benjamin og Tobias) som gjorde at vi startet Superbarna. De ble ufrivillig og frivillig dratt med på det her. De har vokst litt, så nå slipper vi å fore de med lego og Non Stop for å synge en strofe i studio. Takk til venner og familie for kjempestøtte.

De andre nominerte i klassen barnemusikk var Gråtass for «Gråtass» og Løkki for «Løkki».

Familien Asphol tar Hollywood med storm En av sommerens store amerikanske spillefilmer "Dragetreneren 2" har med seg Alexander Rybak og familien Asphol på soundtracket.

Startet som et prosjekt

Superbarna startet i 2008 som et barneprosjekt.

I dag består gruppen av barn i alderen ni til 13 år fra Gjerdrum og Romeriket.

Det er ekteparet som produserer og komponerer sangene til Superbarna, som hittil har gitt ut fem album.

På gruppens Facebook-side heter det at barnene har fått medvirke med sine stemmer, tanker og ideer underveis, og har påvirket sangene med sine innspill.

Fakta om spellemannprisene

Årets prisutdeling var i år todelt.

Disse fikk spellemannspriser under showet på Sentrum Scene lørdag kveld:

Årets hederspris: Arve Tellefsen

Årets spellemann: Marcus & Martinus

Årets album: Karpe Diem «Heisann Montebello»

Årets produsent: Cashmere Cat «Heisann Montebello»

Årets låt: Alan Walker «Faded»

Årets nykommer & gramostipend: Astrid S

Årets musikkvideo: Aurora «I Went To Far»

Årets tekstforfatter: Cezinando «Barn av Europa»

Tonos komponistpris: Gjermund Larsen Trio «Salmeklang»

Tidligere på kvelden fikk disse spellemannspris under utdelingen på Sentralen: