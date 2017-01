Lothepus trakk fulle hus

Stemningen var stor allerede før showet startet, omsetmningen i underetasjen gikk godt. På Facebook averterte folk etter billetter, mange hadde lyst å se kjendisen fra Fjorden Cowboys og Farmen. Men denne kvelden var han bare sangartist, verken Fjorden Cowboys eller Farmen ble nevnt.

Polkabjørn og Kleine Heime varmet opp før Lothepus entret scenen til stor applaus. Han erkjent for sine kjappe replikker og selvlironi, og sa at de som hadde kommet for å høre noe musikalsk flott, hadde valgt feil dør. Han var kanskje inne på noe der.

Men Lothepus sang i veg med sin litt rustne bassrøst om sitt kjære Hardanger, livet på bygda og andre nære ting til kraftig applaus. Kleine Heine er en kløpper på trekkspill, Polkabjørn bidro med både vanlig sang og strupesang.

Publikum var med, ikke minst supporterne med cowboyhatt på fremste benk. Publikum forlangte ekstranummer, det fikk de også før musikerne trakk seg tilbake og kvelden kunne fortsette med trubadur og hyggelig samvær i de små timer.

