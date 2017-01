Vijay Iyer til Moldejazz

Artist in Residence under årets Moldejazz blir Vijay Iyer, pianist, komponist og bandleder.

- Særpreget

- Programkomiteen mener han en av vår tids mest markante musikere. Med åpen tilnærming og særpreget uttrykk, sier Solli.

Årets artist in residence, som har indiske røtter, skal gjøre flere prosjekt under festivalen.

Flere konserter

Åpningsprosjektet mandag blir Holding It Down med The Veterans Dreams. Det blir også duo-konsert tirsdag med Craig Taborn, også pianist. Samme dag blir det nok en duo, med trompetist Wadada Leo Smith, som gjestet festivalen i fjor. Det var for øvrig Smiths første konsert i Skandinavia.

Vijay Iyer skal også spille med sekstetten sin. Avslutningskonserten blir med Cikada String Quartet, hovedsakelig fra plata "Mutations".

Vijay Iyer har vært på Moldejazz to ganger før, i 2007 og 2015.

Presseslipp i Oslo

Dette ble kjent under pressekonferansen Moldejazz holder på Victoria Nasjonal Jazzscene i Oslo torsdag formiddag.

Rundt 15 har møtt opp på Victoria Nasjonale Jazzscene for å få med seg dagens presseslipp.

Kjente fjes er Ragnar Augland, Terje Mosnes og Arild Rønsen.

- NRK, Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, samt flere frilansere, er representert. Vi hadde håpet på et par til, men er greit fornøyd, sier Solli.

Også daglig leder hos Victoria, tidligere Moldejazz-sjef Jan Ole Otnes, er til stede.

Flere artister

Fra før er følgende artister sluppet til festivalen: Terje Rypdal Conspiracy, Enrico Rava - Tomasz Stanko 5et, Aurora, Monk’s Casino, Moon Hooch, Harald Lassen New Quartet, Sondre Justad og Sigvart Dagsland med Tord Gustavsen, samt Knut Anders Sørum.