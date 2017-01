Moldejazz med pressekonferanse i Oslo

I dag torsdag 25. januar slipper Moldejazz flere artister på pressekonferanse på Victoria Nasjonal Jazzscene i Oslo.

– Det handler om at vi ønsker å markere at vi er landets ledende jazzfestival. Vi får for lite dekning i nasjonale medier og vi ønsker med dette å komme dem bokstavelig talt i møte. Vi har også fått signaler blant journalister om at dette kan være en god idé. Når vi velger dette akkurat nå, så er det selvsagt fordi vi mener vi har et knallsterkt slipp, med blant annet årets Artist in Residence, sier festivalsjef Hans-Olav Solli.

Han legger til at det er sterke jazznavn som slippes nå - og ikke artistene til den andre museumskonserten.

Fra før er følgende artister sluppet til festivalen: Terje Rypdal Conspiracy, Enrico Rava - Tomasz Stanko 5et, Aurora, Monk’s Casino, Moon Hooch, Harald Lassen New Quartet, Sondre Justad og Sigvart Dagsland med Tord Gustavsen, samt Knut Anders Sørum.