– Vijay Iyer har jeg hørt mange ganger. En spennende Artist in Residence, og en sympatisk musiker, sier Augland.

Både han og Terje Mosnes har allerede reservert rom på Molde fjordstuer i uke 29.

– Jeg har lyst til å gå på alle konsertene! Jeg tror det kan bli mer folksomt på enkelte av dem enn festivalen har tatt høyde for. Jeg håper i hvert fall Storyville blir for liten for Vijay Iyer, særlig med sekstetten, og at Pat Metheny selger ut Teatret Vårt er det vel liten tvil om, sier Mosnes, og legger til:

– Dette ser veldig lovende ut.

Ingen tvil om jazzstatusen

Det samme mener Arild Rønsen, som igjen går inn i rollen som Fire flate-redaktør til sommeren.

– Moldejazz er på rett kurs. De trenger i hvert fall ikke være redd for at ikke har høy jazzstatus, sier Rønsen, som stiller spørsmålet om Artist in Residence muligens kan være en vel smal musiker – selv for jazzpublikummet.

– Men så kom Pat Metheny med tre prosjekt, med norske musikere. Som jo er de beste i verden for tida, sier Rønsen.

Vil ha mer oppmerksomhet

Rundt 15 personer møtte opp for å få med seg torsdagens presseslipp, som festivalen valgte å legge til Victoria Nasjonal Jazzscene for å få mer nasjonal oppmerksomhet.

– Historisk er det visst ikke noe nytt med pressekonferanse i hovedstaden. Før ble alt sluppet på én gang. Og det endte i en festlig kveld, sier Solli.

– Er du fornøyd med responsen?

– NRK, Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, samt flere frilansere, er representert. Vi hadde håpet på et par til, men er greit fornøyd, sier Solli, som skulle på NRKs Kulturnytt etter slippet.

Vijay Iyer til Moldejazz Moldejazz presenterer årets Artist in Residence, og slipper flere nye artister. Se hvem som kommer!

Vijay Iyer, Pat Metheny og Herbie Hancock

Årets Artist in Residence blir altså Vijay Iyer, pianist, komponist og bandleder.

– Programkomiteen mener han en av vår tids mest markante musikere. Med åpen tilnærming og særpreget uttrykk, sier festivalsjef Hans Olav Solli. Iyer, som har indiske røtter, skal gjøre flere prosjekt under festivalen. Åpningskonsert Holding It Down med The Veterans Dreams, duo-konserter med Craig Taborn og Wadada Leo Smith, samt konsert med sekstetten sin. Avslutningskonserten blir med Cikada String Quartet. Vijay Iyer har vært på Moldejazz to ganger før, i 2007 og 2015. Også Herbie Hanock, samt det nye prosjektet Ladies – med Cecile McLorin Salvant – kommer i uke 29.

Dessuten kommer jazzgitaristen Pat Metheny tilbake.

– Metheny var her med Carter i fjor og ville tilbake i år. Det var ikke vanskelig å si ja til. Han vil samarbeide med norske musikere. Arild Andersen, som har samarbeidet med i 2001, da han var artist in residence, og Gard Nilssen. Han vil også spille med Jaga Jazzist, sier Solli. Begge disse konsertene går i Teatret Vårt.

– Det tredje ønsket er Trondheim Jazzorkester, sier Solli og forteller at Metheny kommer ei uke før og skal øve til disse konsertene.

– Dermed blir det nesten dobbel residens.

Skal skinne like mye som i 2016

Fra før er følgende artister sluppet til festivalen: Terje Rypdal Conspiracy, Enrico Rava – Tomasz Stanko 5et, Aurora, Monk’s Casino, Moon Hooch, Harald Lassen New Quartet, Sondre Justad og Sigvart Dagsland med Tord Gustavsen, samt Knut Anders Sørum.

– Hva er amisjonen med årets festival?

– Vi skal gjenta suksessen fra 2016, og gjerne ta et steg til. Vi komprimerer og satser på det vi har. Det skal også være folkefest. Men det viktigste er å være best på jazz, sier Solli, som nå har sluppet 18 av 50 programposter.