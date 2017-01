Hoem-roman til USA

Romanen «Slåttekar i himmelen», som er første bind ut i Hoems store slektskrønike, skal utgis på det amerikanske lesemarkedet.

Det skjer i regi av det velrenommerte, uavhengige forlaget Milkweed, melder forfatterens norske forlag Oktober.

Andre gang i USA

Dette er andre gang Hoem utgis i USA. Forrige gang var i 1989, og da var det «Kjærleikens ferjereiser» som tøffet over dammen.

«Slåttekar i himmelen» er her hjemme etterfulgt av bind to og tre: «Bror din på prærien» og «Land ingen har sett». Det er også klart at forfatteren fra Hoem i Fræna jobber med et fjerde bind.

Bøkene er blitt svært godt mottatt av kritikere og lesere her på berget, og har et totalopplag på 181.500 eksemplarer.

Slektskrønike

Slåttekar i himmelen er den første romanen i Hoems store slektskrønike om Knut Hansen Nesje og familien hans. Boken var en av de mestselgende norske romanene i utgivelsesåret 2014. Hoem har fått svært gode kritikker og nådd ut til svært mange lesere med de tre romanene.