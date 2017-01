Gode tall tross avlysninger

– Vi er godt fornøyd med besøkstallene for 2016, sier teatersjef Thomas Bjørnager ved Teatret Vårt som kommer ut med et samlet besøkstall på 31.466 i 2016 mot 31.794 i 2015.

I følge statistikken er rundt 32.000 besøkende et gjennomsnittlig besøkstall for Teatret Vårt. I 2004, året med 90-metersbakken, hadde teatret over 40.000 besøkende. Det samme skjedde i 2014.

Avlyste forestillinger

Høsten 2016 ble en krevende periode for regionteatret da flere forestillinger måtte avlyses grunnet sykdom.

– Vi måtte dessverre avlyse 14 forestillinger den høsten, og det på produksjoner som hadde et høyt besøksbelegg. Jeg er derfor tilfreds med at vi ligger på samme nivå som året før, opplyser Bjørnager.

Tilnærmet lik en suksess

«Liv Strömquist tenker på deg» trakk 1 120 fordelt på 23 forestillinger, storproduksjonen «Den hellige Johanna fra slaktehusene» med Heidi Ruud Ellingsen i hovedrollen, ble besøkt av 975 på de 22 forestillinger i fylket. Barneteatret Vårt gledet hele 2 518 barn og voksne med forestillingen «Den lille prinsen». En kunstnerisk suksess i 2016 ble Tilnærmet lik]», sett av 1 560 publikummerne på 18 forestillinger.

Midt i livet i mars

Bjørnar Lisether Teigen sin forestilling «Midt i livet» , som ble rammet av sjukdom, hadde urpremiere for et fullsatt Klevie Grendahus og påfølgende turné trakk 508 publikummere til de 9 forestillingen som ble avviklet i 2016. Forestillingen fortsetter i 2017.

Årets julebordskomedie «Brevduene» ble sett av 1 093 personer på de 15 forestillingene på slutten av året.

Sammen med Molde kulturskole gjennomførte Teatret Vårt hele 24 forestillinger av «Snekker Andersen og julenissen» En god førjulstradisjon som ble sett av hele 3.316 publikummere i desember.