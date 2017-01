– Molde er ett av våre beste spillesteder

– Molde har blitt ett av våre beste spillesteder. Nå bruker vi byen litt som et barometer, sier Helge Rekdal, informasjonsrådgiver ved Riksteatret.

– Hva kan forklaringen være?

– Molde har et veldig kulturinteressert publikum. Teatret Vårt og teatervenn-foreninga bidrar nok til det. Den sentrale plasseringa teatret har i byen, på Plassen, spiller nok også en rolle, sier Rekdal, som mener å se en utvikling i responsen.

– Det har alltid vært bra, men de siste årene blir forestillingene våre utsolgt, og vi jobber stadig med å få til ekstraforestillinger, sier Rekdal.

Mange vil se Sven Nordin

Riksteatret er aktuelle med fem gjesteforestillinger i Molde denne våren: En mann ved navn Ove, med Sven Nordin, barneforestillingene Heia Flåklypa! og Pulverheksa og vennene hennes, Kollaps i kulissene med Hege Schøyen og Ingar Helge Gimle og Fire begravelser og ett bryllup av og med Morten Joachim.

– Med En mann ved navn Ove har vi tre fulle forestillinger i Teatret Vårt, det vil si vi har solgt rundt 600 billetter. Forestillingen 1. februar blir turnépremieren, sier Rekdal, og legger til at produksjonen nå får til en fjerde forestilling i tillegg til de tre som er satt opp 1. og 2. februar.

– Vi legger ut generalprøven 31. januar for salg, til noe redusert pris - 300 kroner mot ordinært 400. Så da blir det fire forestillinger i Molde og forhåpentligvis 800 publikummere som kan glede seg over Sven Nordin, sier Rekdal og legger til:

– Det blir ekstraforestilling på Heia Flåklypa også, mandag 23. januar.

Billettene til Kaos i kulissene, som har tidligere Teatret Vårt-skuespiller Daniel Karlsson på rollelista, går også unna; rundt 500 billetter er solgt til Bjørnsonhuset 16. februar.

På turné siden 1949

Riksteatret ble opprettet ved lov av 13. desember 1948. Og første turné «En reise i natten» gikk til Finnmark våren 1949.

– Vår turnéleder Ole Lillo-Stenberg forteller at hans far, skuespiller Per Lillo-Stenberg alltid trakk frem Molde som et så bra spillested på 60-tallet. Da spilte de i kinoen. Per mente at scena var så bra, og at de som jobbet der, samt publikum, gjorde at det alltid var stas å komme til Molde, sier Rekdal.

Riksteatret hadde en egen turné her i fylket i 1949/50. Da spilte de «Galgemannen» av Runar Schildt i «3 byer og 33 bygder» og «Friaren» av Anton Tsjekov i «5 byer og 41 bygder».

– Det tyder på at Molde har stått på turnélista helt siden starten, sier Rekdal.