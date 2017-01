Dameaften med mye herrlig!

«You’ll Never Walk Alone» sang Knut Marius Djupvik på mektig vis i Molde kulturskoles aula, og essensen fra lørdagens festkonsert må være en kvalitativt og kvantitativt vennefest.

Foruten nevnte stjernevokalistherre også de svært generøse herrene i Fuglset Mannskor, som gjennom alle sine fire sanger skjenket hjertelige dedikasjoner til «søsterkoret». Det 15 år eldre koret svinset og svanset innom bryllupsjau, ukuelig kjærlighetssang med ukulele, norsk grunnfjell og en alle tiders høystemt surfbrettsang som virkelig viste korets lyse kvaliteter.

Likevel var det Molde Damekors aften, og de dro på sitt vante vis publikum med på en klangfull, harmonisk reise på sangens vinger. Det funklet i deres «Diamonds Are a Girls Best Friend», og fellesbudskapet «Don’t Give Up» med Djupvik og Talsethagen var velvalgt symbolikk for et kor som etter sigende har den store trivselen som «limet». Og aldri har gitt opp.

- Hvorfor vi er i koret? Trivelig miljø, samhold og alderssammensetningen. Ble en veldig fin konsert for oss her i kveld, sier leder Kjersti Nordbø og korsanger Wenche Julseth. De har begge vært med i 20 av de 60 årene, og nevner noen som nettopp har «rundet av» etter å ha deltatt i alle årene.

Knut Marius mestret

Knut Marius Djupvik var i et uvant trioformat med de to dyktige musikerne Arne Torvik og Sindre Klykken. Men både alene, i duosetting med Maria Nakken Talsethagen og med et vakkert lydteppe fra jubilantene ble dette noe som virkelig lot kulturskoleaulaens intimitet og gunstige lyddesign komme til sin rett. Djupvik har gang på gang vist at om det er i festivalparker, i store konsertlokaler eller i intime kirker så mestrer han lokalitetene. Med «Satisfy You», den nevnte «Liverpool-hymnen» - som faktisk har en utenom-fotball’sk eksistens - og «The Nearness of You» - en vakker perle for en perleaften – så var Knut Marius drømmegjesten.

En rein fornøyelse for alle tilstedeværende å være med i en Eggum’sk «Heksedans» til slutt. Dermed endte damefesten som den reineste «heksegryte», og en skal neimen ikke se vekk fra at også konferansier Gøril Haukebøs magiske finger i en glidende gjennomført festkonsert hadde sitt å si. Herr-lige Molde Damekor!