– Er det slik svelesalget blir hvis ferja forsvinner?

Figuren Kjell Kjellen Bigset (Thomas Ryste) er ferjenes fremste talsmann i Norge. Nå er han klar for fire show i Bjørnsonhuset i Molde. Vi møtte rollefiguren på ferjekaia i Molde, og han har ikke mye til overs for de som kjemper for ferjefri fjordkryssing.

– Så folk i Molde vil ha tom ferjekai, mens de kjører opp og ned tunneller til de spyr utpå Gossen? Og dere sparer ikke et sekund. Bare se på Eiksundsambandet som er stengt hver dag. Enten fordi der er skodde, eller fordi en lastebilsjåfør har spist for mye pølse og står fast nedi der, tordner Kjellen i kjent stil.

