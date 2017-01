– Glad for kulturpendling mellom byene

– Kulturpendlingen mellom Molde og Kristiansund er stor. Det er vi glade for, sier operasjef Line Lønning Andresen når vi møter henne et par uker før første tone i Operafestukene 2017 synges.

50-60 forestillinger

Det er folketomt og gjenklang i foajeen og gangene i Festiviteten. Bare bak dørene til operasalen er det lyd, idet aktører fra Perledykkerne øver inn stykket til premieredagen. 2. februar blir huset fylt opp med publikum, operakor, solister og musikere under de 47.ende Operafestukene i operabyen. Fra den spede begynnelsen i 1971 har operafesten økt fra sju til sytten dager. Publikum og antall arrangement har fulgt samme oppadgående kurve. I år er operasjefens hårete mål 10.000 publikummere.

– I fjor nådde vi 9.400, i år håper vi at vi runder 10.000. Vi har mellom 50 og 60 små og store forestillinger. Mer blir det ikke, men vi ønsker å fylle programpostene med masse publikum, sier Andresen.

Kjærlighet og svik

Perledykkerne av Georges Bizet blir sjelden satt opp i sin helhet, forteller Andresen.

– Det er en fargerik og eksotisk forestilling om alt opera skal inneholde: kjærlighet, svik, sjalusi og vennskap, sier Andresen.

En av verdens mest spilte operaer, La Boheme av Puccini, står på programmet, Tomrefjordens store operasønn, Hallvard Djupvik er med i «Tenorane med ein Horn i sida», det blir Stikk Ut-opera på Varden, Barnas Operafest og konsert med Trondheimsolistene, for å nevne noe. Opera vil dukke opp her og der i «byen oss» gjennom februar.

Neserynking

– Dere har booket Highasakite og Odd Nordstoga... Får dere kritikk for å gå utenfor sjangeren?

– De siste årene har vi hatt «opera-nachspiel», hvor vi presenterer populære norske musikere. Noen rynker på nesen, men 80-90 prosent av det øvrige programmet er av klassisk karakter. Når vi først har leid Festiviteten vil vi fylle huset mest mulig. Highasakite var utsolgt på fire timer, sier Andresen.

Drømmer om Aida

Det lenge omtalte – og dypt etterlengtede – opera- og kulturhuset i Kristiansund fikk før jul et gjennombrudd, da en enstemmig, tverrpolitisk kulturkomité på Stortinget støttet prosjektet.

– Dette var et viktig skritt på veien. Et opera- og kulturhus vil bety enormt mye. Festiviteten har mange begrensninger, som gjør at det er flere operaer vi ikke kan sette opp. Riksteateret kan ikke komme til Kristiansund, fordi det ikke finnes lokaler de kan opptre i. Vi kan ikke sette opp ballett. Og akustikken er ikke optimal, sier Andresen.

– Drømmeoperaen den dagen nytt opera- og kulturhus står klart er...?

– Aida. Der er det elefanter på scenen. Det skal jo ikke vi ha, men stykket krever mye plass. Og tenk hvor mye en orkestergrav vil bety for publikum og musikere, sier Andresen.

Korpendlere

Årets romsdalske bidrag til Operafestukene er ikke så mangfoldig som tidligere år, men i operaens sinfonietta er flere romsdalsmusikere. Operasanger Hallvar Djupvik er, som nevnt, med. Og i operakoret synger Henrik Strand og Gjert Aaberge Dahl, som begge bor i Molde.