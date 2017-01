– Viktig å åpne øynene om klima

– Jeg hopper hvis du hopper først!

– Nei! Det er urettferdig! Du først!

Det er gjennomgang av skuespillet Klimadrama i Molde kulturskole. Kostymer og sminke er på, og det øves med kulisser, rekvisitter, lyd og lys. Regissør Karin Skjetne sitter i salen og instruerer teaterelevene på replikker, timing, kroppsspråk og stemmebruk.

Skylder på politikerne

På scena krangler «Kina», «USA» og «Norge» om inntektskildene gass, industri og olje. Hvem skal ta ansvar og hoppe utfor klimastupet? Hva kan de gi slipp på for å redde klimaet? Hva vil de tjene på det og hva vil de tape? Ingen hopper. Midt mellom dem fyller «Global oppvarming» tønna som «Maldivene» sitter i, med mer og mer vann. Snart bryter kaoset ut.

Silje Tonette Hammerø Kroknes (16) spiller både isbjørn og klimahelt i stykket.

– Isbjørnen fortviler over det som skjer i verden, og over hvordan det vil gå med henne når isen blir borte. Klimahelten er et forbilde og gjør «alt rett», sier Silje.

Klimaheltens rake motsetning blir spilt av Ada Gjerding (13). Hun er «den ansvarsløse».

– Jeg skylder på politikerne i stedet for å gjøre det jeg kan gjøre, sier Ada.

– Skjer fortere enn man tror

Jentene forteller at de har lært mye om klima fra de begynte å jobbe med stykket i høst.

– Det er viktig å åpne øynene til folk om klima. Endringene skjer fortere enn man tror. Det krever at man gjør drastiske ting, sier Ada.

– Mange tenker at det ikke er så viktig. Det skjer ikke der vi er, så det er vanskelig å se konsekvensene. Men ungdom spiller en viktig rolle. Vi kan ikke bare stole på de voksne i denne saka, sier Ada og Silje engasjert.

Klimadrama er skrevet av regi- og dramatikerduoen Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas, og skal framføres av ni ungdomsteatergrupper over hele landet i forbindelse med Klimafestivalen §112, som går av stabelen 18.–28. januar. Regissør Karin Skjetne er, sammen med Oddbjørg Langset, initiativtaker til Klimafestivalen §112 i Molde. Hun forteller at hun merker engasjementet hos de 30 kulturskoleelevene, som er i alderen 10 til 17 år.

– Engasjementet smitter over på meg. Ungene har en høg bevissthet om hva vi mennesker gjør med kloden vår, og hvilket ansvar vi har for å forvalte ressursene rett. Teaterarbeidet er krevende og virker allmenndannende for elevene. Etter hvert som de oppfatter hva samrøret som utspiller på scena handler om, og virkelig er i det, blir både de og jeg berørt, sier Skjetne.

– Hvordan vil du beskrive Klimadrama?

– Klimadrama er et tankevekkende stykke som bruker sterke element. Blant annet bruker vi filmklipp fra reelle katastrofer. Prikken over i-en er tonefølgen fra fløyteelev og gitarlærer. Vi ønsker å berøre publikum. At det er barn og unge som spiller, tilfører en ekstra nerve til formidlingen av dette viktige temaet. Klimaendringer angår alle, sier Skjetne.

Plass til 360

De to forestillingene er, som de fleste arrangementene under festivalen, gratis, og det opereres etter først-til-mølla-prinsippet.

– Det er 180 plasser i salen, så det kan være lurt å være tidlig ute. Vi ønsker oss to fulle hus. Forestillingen passer alle over seks år, opplyser Skjetne.