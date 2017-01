Musikalsk amerikareise

Konserten startet og sluttet med feiende musikk av J.P. Sousa. Hans er marsjkongen. Men amerikansk musikk er så mye mer, det fikk vi smakebiter på gjennom den fyldige konserten. Stefan Bocken ledet musikklaget med stø hånd, solistene Benny Gjelsten og Ingunn Drabløs gjorde en fin innsats i sine tolkinger av kjente amerikanske sanger fra Sinatra til Negro Spirituals..

Benny er kjent som den syngende bussjåfør, et navn han fikk etter at han var sjåfør for Samferdselskomiteen på Stortinget og statsråd Torill Skogsholm under en synfaring i Møre og Romsdal. Da stemte han i med Elvis. Nå kjører han ikke buss mer, men synge gjør han fortsatt.

Vigdis Ødegård bandt sammen programmet på en interessant måte, med små anektoter om livet til Vestnes gjennom det 121 år lange livet laget har eksistert. Det er dermed det eldste i sitt slag i Romsdal. Utviklingen har vært stor fra den spede begynnelse til i dag. Men det har vært humper undervegs, og rundt år 200 sto laget i ferd med å dø ut. Hanne Moldver Salthammer har gjort en stor innsats med å gjenreise laget, noe hun fikk takk for under konserten, der knapt 100 tilhørere møtte fram.