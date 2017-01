100 måtte snu i døra

Rundt 300 fikk plass i en smekkfull Teatret Vårt-sal under Popvit-foredraget til Hjernen er stjernen-forfatter og lege Kaja Nordengen onsdag kveld.

Men rundt 100 måtte gå fordi det var fullt.

– Jeg synes alltid det er så leit når ikke alle får plass. Vi vurderer alltid å legge opp lyd og bilde i kaféen, men det koster ekstra i arbeid og utgifter, og vi trodde ikke det ble nødvendig etter to foredrag med Seierstad og Tveit som ikke var helt fulle, sier biblioteksjef Evy Sisilie Bergum.

Hjerne det! Du trenger ikke løse Sudoku for å trene hjernen.

Ikke rettferdig

Romsdals Budstikke har fått innspill på at innslippsrutinene ikke fungerer; de som sto lengst i kø i første etasje slapp ikke inn fordi folk også benyttet andre innganger.

– Vi har prøvd å dele ut loddlapper i første, men så kom det folk inn i tredje og fjerde også, så det måtte vi slutte med, sier Bergum, som er klar over at når det først har oppstått kø ved hovedinngangen velger folk de andre inngangene. Dermed kommer de foran i køen.

– Hvilke tiltak vil bli gjort?

– Nå er det ikke alle arrangement der vi har dette luksusproblemet. Men vil vi se på rutinene. Løsninger kan være å kun holde åpent i første, gjeninnføre lodd og ha frivillige som deler ut ved alle dørene, eller å alltid legge opp til lyd og bilde i kaféen, sier Bergum, som tror folk har forståelse for at det er en risiko for ikke å få plass.

Gratis-prinsippet viktig

Popvit er populærvitenskapelige foredrag i regi av Molde bibliotek og andre samarbeidspartnere. Hjerneforedraget onsdag var et samarbeid mellom biblioteket og nevrologisk avdelilng på Molde sjukehus. De samarbeidet også om en rekke hjerneforedrag i 2015, som ble en stor suksess.

– Gratisprinsippet rokker vi i hvert fall ikke ved, så billetter blir ikke aktuelt, forsikrer bibliotekssjefen, som har norsk biblioteklov som forbilde og rettesnor.