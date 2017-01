Hyller Molde med egen låt

Låta ble skrevet våren 2014, og framført som en del av Sophia Mendozas master-eksamen i utøvende musikk i Kristiansand. Lørdag sang hun den selvskrevne og egenkomponerte When it rains sammen med bandet Lama under Nyttårskonserten i Bjørnsonhuset.

– Jeg har fått utrolig gode tilbakemeldinger etterpå. Det er ekstra stas siden det er min egen låt, sier Sophia Mendoza (29), som tror hun kan ha truffet noe i moldenserhjertene.

Opptaket i Youtube-videoen i vinduet over er fra 2014.

Sterk hjemlengsel

Mendoza, eller Mendoza-Jeffs som hun nå heter, er utdannet ved Universitetet i Agder og underviser nå samme sted. Dessuten er hun lektor i musikk på Vennesla vgs. Ved siden av har hun sangkarrieren. Hun synger fast med Christiansand Storband, og har deltatt i ulike tv-program, sist som vokalpedagog i Rett fra hjertet på tv2.

– En blir jo nostalgisk av å lengte hjem. En av de tingene jeg skryter mest av om Molde er at uansett hvor grått og trist været er, så er det jo så vakkert! Vi finner jo ikke disse majestefjellene og fjordene overalt. Man tar de for gitt, helt til man ikke bor der lenger, sier Mendoza, som har latt seg inspirere av favorittartisten Esperanza Spalding.

– Hennes låt City of roses inspirerte meg til å skrive ned noen tanker om min egen rosenes by, sier Mendoza.

Vil spille inn

Mendoza forteller at sangen handler om at til tross for mange regnværsdager, blir moldenseren værende, fordi de elsker byen sin uansett.

– Det er også referanser til det Molde opplevde under andre verdenskrig, forteller Mendoza.

Nå har hun lyst til å spille inn låta i studio.

– Alt er jo klart med arrangering, og musikere, så hvis jeg får økonomiske støtte på plass, kan vi komme oss i studio, sier Mendoza som antar det vil koster rundt 10.000 kroner, sier Mendoza.

Hun spiller fast sammen med ektemannen Steinar Jeffs på gitar, og har et band i Kristiansand som har jobbet med hennes egne låter.

For de finnes det flere av.

– Det er låter med ærlige og personlige tekster. Nettopp derfor er det så kjekt å få slike positive tilbakemeldinger.