Fra Stjernekamp til Alexandraparken

En av landets dyktigste vokalister er klar for Moldejazz. Knut Anders Sørum imponerte da han gikk til topps i NRK-konkurransen Stjernekamp. Nå skal han til Molde. Fredag og lørdag i jazzuka skal han sørge for god stemning i Alexandraparken.

Sørum er en veteran i norsk musikk, og allerede i 2004 vant han den norske finalen i Melodi Grand Prix. Siden har han gjort album med norske tekster - blant annet et solualbum på totendialekt i 2013. Da Stevie Wonder besøkte Norge i 2014, var Knut Anders Sørum oppvarmer.

I helga var han en av artistene på Idrettsgallaen.

– På høsten i fjor slapp Sørum sitt tredje album «Audiens 1:1» der tekstene handler om nære relasjoner, om risikoen og usikkerheten i møter og situasjoner der mye står på spill. Knut Anders Sørum er en artist med mye på hjertet. Han er en stor formidler og ikke minst har han et rykte på seg fra å levere forrykende konserter, skriver Moldejazz om artisten som skal sørge for feststemning i parken på festivalens to siste dager.