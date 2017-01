Polkabjørn møter Lothepus

«Det blir smakfulle utdrag fra Lothepus sagnomsuste og eksplosive visekatalog, omhyggelig pakket inn i trekkspill, strupesang og jodling», står det å lese om det nye samarbeidet.

Foreløpig er det annonsert to konserter: På bygdaheim i Fiksdal 28. januar. Der er alt utsolgt. Og på Terminalen i Ålesund dagen før. Der billettene fyker unna.

Minner om karakterer i Tomrefjord

Men Lothepus (Leif Einar Lothe) og Polkabjørn (Bjørn Tomren) er ikke noe nytt bekjentskap.

– Jeg var med på den siste plata hans, sier Bjørn Tomren, som ble kjent med Lothe i Bergen.

– Så fikk jeg spørsmål om å dra i gang noe på Bygdaheim. Og da tenkte jeg på ham, sier Tomren.

Lothepus er kjent fra dokumentarserien Fjorden Cowboys, som nå går inn i sin fjerde sesong, og ikke minst fra Farmen Kjendis der han stadig havner i diskusjoner med Kari Jaquesson om kvinn- og mannfolkarbeid.

– Han er en veldig snill og trivelig type. Hvordan han framstår på Farmen, vet jeg ikke, for jeg har ikke tv. Men han minner om en del karakterer du kan møte i Tomrefjord. Det er mange som liker han der, sier Tomren, og legger til:

– Dessuten er han smart og oppegående. Skikkelig businessmann. Om han er bakstreversk i holdningene skyldes vel det at han er barn av sin tid. Kanskje kom likestillingen seinere til Hardangerfjorden, humrer Tomren.

Tøft og spesielt

Videre i beskrivelsen heter det at «trioen kan vanskelig tolkes som noe annet enn et endetidstegn, men legger man godviljen til fornemmer man en hvisken og et løfte om en ny vår».

– Polkabjørn og Kleine Heine er tøft og spesielt. Men jeg har ikke peiling på hvordan det blir, for vi har ikke begynt å øve ennå, sier Leif Einar Lothe, og legger til at han fortest mulig må komme seg til Bergen.

Til daglig er TV-personligheten, som har gitt ut to album og er countryartist på si, maskinentreprenør med eget firma hjemme i Sørfjorden. Et firma som visstnok gjør litt av alt og samtidig gjør det bra: Nå maskin, som Lothe eier, omsatte for over 8 millioner i 2015 og fikk et resultat før skatt på 1,2 millioner.

Akkurat når vi får tak i ham er han travelt opptatt med å rygge inn en henger.

– Hvilken respons får du på Farmen-deltakelsen?

– Det er heilt galen, nesten roper Lothe inn i telefonen.

– Masse telefoner og sånn. Mest hyggelige, fra fansen.