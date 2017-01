Superbarna nominert til Spellemann

Superbarna, som er nominert i kategorien barnemusikk med platen "Hipp hurra", består av barn fra Oslo og Gjerdrum. Men er skapt og produsert av ekteparet Lise Ramstad Asphol og Knut Bjørnar Asphol fra henholdsvis Batnfjord og Kleive. Sønnen Tobias Asphol er også med i gruppa.

Ellers av nominerte fra vårt distrikt er det to medlemmer i Trondheim Voices, Silje Karlsen og Ingrid Lode. Trondheim Voices som er nominert i kategorien "samtid".

Forbilder

Venninnene Astrid S og Julie Bergan kapret hver sin Spellemann-nominasjon og skal konkurrere om årets låt.

Ikke bare er de nominert for henholdsvis «Hurts So Good» og «Arigato» i årets låt-kategorien: Astrid S. er også nominert som Årets nykommer – med sjansen til å vinne 200.000 kroner i Gramostipend.

– Det er stor stas, sier Astrid Smeplass (20) til NTB om nominasjonene.

Sundfør-øyeblikk

Hun husker godt hvordan hun fikk lov å være oppe sent som 7-8-åring og se på Spellemann-showet. Men øyeblikket hun husker best, var i fjor da Susanne Sundfør vant produsentprisen.

– Det har vært viktig for meg helt fra jeg var liten, å se at unge jenter kunne vinne priser og få det til, sier Astrid S., som har måttet kjempe mot sceneskrekken.

– Nå er den borte, jeg blir ikke vondnervøs lenger – men har bare de gode nervene. Det kom da jeg ble tryggere på det jeg gjør nå, sier hun og forteller at hun har flere nye sanger klare.

– Vi skal i møte i morgen og legge slagplan for hva som skjer fremover.

– Stort sjokk

Julie Bergan (22) har allerede planen klar: Neste uke slipper hun den nye låten «Blackout».

Bergan, som også skal opptre på det direktesendte Spellemannshowet 28. januar, hevder det var «et stort sjokk» for henne å bli nominert.

– Dette er det største du kan oppnå i norsk musikk. Jeg hadde ikke trodd det skulle bli så tidlig, sier hun – og ler litt mot de åtte småjentene som sammen med Tobias utgjør gruppen Superbarna, nominert i barneplateklassen.

– Dere starter med en nominasjon til Spellemann, dere! sier Julie, før de to blonde popyndlingene poserer med sine unge fans. For nå er de selv blitt forbilder.

– Det er kjempegøy, sier Superbarna-medlemmene om å bli Spellemann-nominert, før de gjerne vil bli tatt bilder av med sine bare litt eldre idoler.

Snart stemmeskifte

Aksel Rykkvin (13) kan ifølge Spellemann-programleder Mona B. Riise bli den yngste vinneren av Spellemannprisen – om han danker ut Astrid S., det finnmarkske hardcorebandet Ondt Blod, rapperen Cezinando, Dagny og DJ-yndlingen Matoma.

Guttesopranen, sobert kledd i vest på pressekonferansen der det yrte av pop- og rockestjerner, har et noe annet syn enn hva som er tidlig i karrieren – for hans egen kan snart være over. Men foreløpig har han ikke merket noe til stemmeskiftet.

– Jeg synger mest mulig nå, sier han og sier at uansett hva som skjer etter stemmeskiftet blir albumet han er nominert for, «Aksel! Arias by Bach, Händel and Mozart», et «fint minne».

Aksel har flere ganger stått på scenen i Operaen, også i Rolf Wallins science fiction-opera «Elysium», som hadde urpremiere i fjor.

– Det var vanskelig musikk å synge, men en stor opplevelse, sier 13-åringen som medgir at han hører lite på pop og mest på nye sanger han skal lære innen opera, klassisk og barokkmusikk.