Romsdalsmuseet kan få prestisjefylt pris

MOLDE: Rett før jul kom nyheten om at Romsdalsmuseets nybygg «Krona» er nominert til den europeiske, anerkjente prisen Mies van der Rohe Award 2017 - European Union Prize for Contemporary Architecture.

– Det er museets tredje nominasjon, og denne prisen har en veldig høy status, sier museumsdirektør Jarle Sanden.

– Hva betyr nominasjonen?

– At et regionmuseum i Molde blir lagt merke til på denne måten, er helt fantastisk, sier Sanden.

En bekreftelse

At prisen henger høyt kan arkitekt Reiulf Ramstad bekrefte.

– Det er den mest høythengende prisen for et enkelt byggverk. Det er veldig hyggelig å bli nominert. Det er en bekreftelse på at bygget vekker nysgjerrighet og interesse, og blir sett på som kvalitativt. At nominasjonen kommer fra utlandet, gir det en ekstra dimensjon, sier Ramstad, som stadig opplever utenlandske prisnominasjoner - og har vunnet flere priser.

Arkitektkontoret ble nominert til Mies van der Rohe for Trollstigenplatået.

– Krona og Trollstigen er ulike, men handler også om det samme. De er stedsspesifikke, og tilhører en region som er en av de rikeste på ulike landskap, sier Ramstad.

Eldhusøya også nominert

13 prosjekter fra Norge er nominert, blant dem et annet fra vår region, Eldhusøya på Averøya.

Utsiktsstien og servicebygget med kafé og turistinformasjon åpnet juli 2014 og er tegnet av Ghilardi + Helsten Arkitekter. Svevestien og servicebygget er en attraksjon langs den nasjonale turistvegen Atlanterhavsvegen.

Totalt er 356 arbeid fra hele Europa er nominerte til prisen, som deles ut annethvert år etter en lang prosess. Prisen blir utdelt av EU-kommisjonen og Fundació Mies van der Rohe, Barcelona, «for å anerkjenne og belønne kvalitetsarktikturproduksjon i Europa». Prisen er oppkalt etter arkitekten Ludwig Mies van der Rohe.

I 2009 vant Snøhetta Mies van der Rohe for Operahuset i Oslo, som den eneste norske prisvinneren siden 1988.

– Nominasjonen er en bekreftelse på bra arbeid. Skulle man vinne, ville det være en bonus, mener Ramstad.