Harry Hole tilbake 21. mars

Ny krimserie fra Anne Holt, nytt møte med Harry Hole, friske mormonere og en blåøyd Don Juan på teaterscenen, Knerten på nye filmeventyr og Kari Bremnes i thriller.

Dette er noe av det vi kan vente oss fra teater, film og bokbransjen her hjemme i 2017. Det Norske Teatret har sikret seg rettighetene til et av dette tiårets mest omtalte musikaler – «The Book of Mormon». Musikalen har gått sin seiersgang både på Broadway i New York og West End i London. Når Oslo står for tur i september, er det med Frank Kjosås og den litt mindre kjente Kristoffer Olsen som de to unge misjonærene som er på sitt første utenlandsopphold.

– Dette er en musikal som har sprengt alle grenser for hva en kan tulle med – og komme unna med, skriver Det Norske Teatret på sin nettside.

Nysgjerrig teatersjef

Riksteatrets sjef Tom Remlov velger seg tre andre forestillinger når vi ber ham trekke fram hva han gleder seg mest til ved andre teatre enn sitt eget i 2017:

– «Don Juan» på Nationaltheatret. Molieres komedie er en notorisk vanskelig tekst, men et hovedverk både i dramatikken og litteraturen. Og når det er Anders Baasmo Christiansen som spiller tittelrollen, blir jeg spesielt nysgjerrig: Han har nettopp den typen nærmest brutal oppriktighet som Don Juan skal ha, ja, må ha, men som jeg faktisk aldri har sett. Kanskje skal jeg denne gangen virkelig forstå dette utfordrende stykket? spør teatersjefen.

Og velger seg dessuten Tyra Tønnesens «Overføring» på Det Norske Teatret og «Indianeren» på Rogaland Teater, sistnevnte er et nytt stykke der Tore Renberg både har manus og regi.

– Det lyder som et skuespill om vår norske nåtid som også andre teatre kan komme til å interessere seg for, mener Remlov, som også gleder seg stort til for første gang å sende folkekjære Hege Schøyen ut på Riksteater-turné.

Hun drar i slutten av januar ut på turné med den elleville britiske farsen «Kollaps i kulissene». Den kommer til Molde 16. februar og til Åndalsnes 18. februar.

Spenning med Bremnes

– En vårsesong med spennende, kunstnerisk ambisiøse filmer, i tillegg til dokumentarfilmer for barn og unge, og en høst med store publikumsvinnere. Slik oppsummerer kommunikasjonsrådgiver Jakob Berg i Norsk filminstitutt hva vi kan forvente av filmåret 2017.

Eventyrfilmen «Askeladden», Harald Zwarts krigsfilm «Den 12. mann» og en ny film om Knerten – «Knerten Polfarer», er alle produsert innenfor den såkalte markedsordningen, det vil si filmer som ventes ha et stort publikumspotensial. Alle tre har premiere til høsten.

20. januar er det premiere på spenningsfilmen «Kings Bay» om gruveulykken på Svalbard i 1962, der 21 gruvearbeidere mistet livet – og som førte til at Einar Gerhardsen måtte gå av som statsminister. Hovedrollen som journalisten Harrieth Hansen spilles av Kari Bremnes. Om at hun nå hopper ut i det og spiller hovedrollen i en storfilm sa artisten til NRK før filmingen startet:

– Jeg har lyst til å være med fordi det er en spennende og bra historie. Det er en utfordring som jeg absolutt ikke så komme, og en utfordring som jeg ikke har hatt før. Her kaster jeg meg ut på dypt vann.

En annen norsk film som snart har premiere, er «Hjertestart» med Kristoffer Joner i hovedrollen. Regien er ved Arild Andresen, og premieren 24. februar. En måned senere er det klart for premiere på barnefilmen «Karsten og Petra på tur».

Ny privatdetektiv

Forlagenes vårlister er stort sett klare, mens de er mer tilbakeholdne om hva vi kan vente oss av bokhøsten. Men Vigmostad & Bjørke kan glede alle Anne Holts fan med at forfatteren kommer med ny krimserie til høsten med privatdetektiv Selma Falch i hovedrollen.

Nytt kommer det også fra vår mest solgte forfatter, Jo Nesbø. Aschehoug melder at den ellevte boka om Harry Hole, «Tørst», kommer 21. mars.

Oktober melder Tove Nilsen kommer med ny roman til sommeren. I boka – som foreløpig ikke har tittel – er hun tilbake på Kreta som hun har besøkt så mange ganger at det er som et hjem for henne, ifølge forlaget.

Vi kan i år også se fram til nye bøker av norske forfattere som Jørn Lier Horst, Frode Granhus, Kjartan Fløgstad, Britt Karin Larsen, Levi Henriksen, Herbjørg Wassmo, Cecilie Enger, Arne Svingen og Lars Lenth – for bare å nevne noen.