- Kommer ikke folk, må vi legge ned klubben

I vår feiret Fan It Bluesclub, den tradisjonsrike klubben med eget klubbhus på Kleive, 20 år med minifestival på Bjørnsonhuset. Fredag 30. desember er det klart for den tradisjonelle romjulsbluesen på Kleive Grendahus. På programmet står de unge Revolt V fra Molde, samt Road Traveller med Frode Bredeli Årsborg i spissen.

- Årets julearrangement er avgjørende for klubbens videre eksistens, sier Kåre Amundsen, en av flere ildsjeler og styremedlem i klubben.

- Det er ikke til å stikke under en stol at vi som en frivillig organisasjon har slitt med økonomien, og er avhengig av oppslutning på våre arrangement fra sponsorer og ikke minst fra publikum, sier Amundsen.

Vil være uavhengige økonomisk

Amundsen forteller at besøkstallene på konsertene de siste ti åra har hatt en negativ utvikling, med kun ett enkelt arrangement med over 250 betalende.

- Vi har ved flere anledninger søkt om offentlig støtte som arrangør, men har i alle tilfeller fått avslag. I alle årene har vi som lokal klubb fått utrolig mye støtte fra det lokale næringslivet, men de opplever også endringer i samfunnet som gjør det vanskelig å støtte oss videre. Vi har som mål å være totalt uavhengige, men da må folk støtte opp om våre arrangement. Det kan være alt fra kirkekonserter, klubbkvelder på klubbhuset vårt, eller konserter og andre arrangement, sier Amundsen.

Han forteller at klubben har søkt Istad Kraft og kommunen om midler for å dekke inn utgifter til strøm.

- Dessverre har ikke Istad Kraft imøtekommet oss her. Vi håper nå at flest mulig støtter opp om kulturen og Fan It Blues Club slik at vi fortsatt kan tilby høykvalitetstrivsel med fine konsertopplevelser på Kleive og i Molde. Hvis ikke ser vi ingen annen utvei enn å måtte gi oss sier Kåre Amundsen.

- Hva skyldes den manglende oppslutningen?

- Det lurer vi også på. Det er klart tidene forandrer seg. Kanskje er folk mer interessert i andre arrangement enn den tradisjonelle bygdefesten. Vi har forsøkt å forme oss etter det folk vil ha de siste ti åra, og har hatt alt fra heavy metal til visesang på programmet, sier Amundsen.

Romjulsblues på fredag

Nå håper Amundsen fredagens romjulsblues blir en suksess.

- Først får vi høre de flinke, unge guttene i Revolt V, som planlegger EP med utgivelse i 2017. De har egen facebook-side og youtube-kanal med live-opptak og musikkvideor. Sidene har fått mange tilhengere. Vi har som mål å legge til rette for ungdommer og gi dem en scene å spille på, derfor var det helt naturlig for oss å invitere disse guttene til Kleive. Der får de vise seg frem med en times konsert, forteller Amundsen.

Road Traveller med Frode Bredeli Aarsborg er kveldens hovedband.

- Frode er kjent for sitt årelange, brennende engasjement i det lokale kulturlivet i Rauma og i fylket. Han er kjent for sin store stemme og glitrende gitarspill. Han har blant annet vært frontfigur i Isfjorden Blues Compagni og turnert land og strand med Johnny Cash prosjektet «Rings Of Fire». Nå har han med seg Med seg denne kvelden har han Kåre Amundsen på trommer og Oddbjørn Kvalvik på bass, sier Amundsen, som selv bidrar på trommer, mens Oddbjørn Kvalvik spiller bass. Dørene åpner kl 21:00.