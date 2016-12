Festfyrverkeri for nesten tusen

Om denne julekonserten med det store bandet med de mange dyktige musikerne var den aller beste, er kanskje ikke så lett å si. Men årets konsert i Bjørnsonhuset var av det heftige slaget. Publikums tilbakemelding var bekreftelsen på det.

At Knut Marius Djupvik stråler og herjer på scena som en Duracell-kanin er en selvfølge. Også blåserekka og bandets andre musikere framstår med et sprudlende humør som smitter. Publikum jublet og satte tydelig stor pris på det musikalske festmåltidet som ble servert.

Fornøyd

Camilla Vardhaugvik storkoste seg sammen med de om lag tusen andre i Bjørnsonhuset.

– Jeg synes det er helt fantastisk at det er mulig å få til noe slikt i Molde i jula. Jeg opplevde dem under jazzen og også det var utrolig bra, sier 24-åringen som er hjemme på juleferie. Straks venter videre medisinstudier i Trondheim for den fornøyde publikummeren.

23 år gamle Amund Sannes som jobber i Oslo benyttet også anledningen til å få med seg Red Hot som en del av årets juleferie.

– Red Hot er en attraksjon. Det er utrolig bra å se hvor samspilte guttene er. De samler folk i jula som er helt fantastisk. Jeg har hørt dem mange ganger før. Senest i Ålesund for snart to uker siden. Jeg kjøper alltid billett til konsertene med Red Hot når jeg har anledning til det, sier moldemannen.

Alltid artig

Også hovedpersonene sjøl var fornøyd med innsatsen i Bjørnsonhuset. Knut Marius Djupvik blir ikke lei, sjøl om han har gjort dette mange ganger før. «Det føles godt» var vokalistens første kommentar etter at første del av konserten var unnagjort.

– Noe av det artigste er jo at det kommer så mye folk. Det er romjul og mye som skjer i Molde. Vi er vanvittig glad for at så mange kommer på konserten. Det å stå på scena i kveld er helt himmelsk. Vi har plukket ut de av våre egne låter som passer best samt de julelåtene som vi har mest lyst til å spille. Det blir til sammen en god blanding. Vi har en komite som jobber med å plukke ut de sangene vi skal spille. Og det de bestemmer, slik blir det. Det å stå der og synge «O helga natt» med alle de mobilene er fantastisk. Noen ganger på konsert blir mobiler helt feil, men det å stå der og se alle de lysene og det folkehavet er utrolig stort. Jeg tror jeg vil oppsummere 2016 ved å si at det har vært et byggende år. Fortsatt går det oppover og framover. Jeg opplever en jevn driv framover, både med Red Hot og de tingene som jeg styrer med på egen hånd. Det har vært et år som jeg kommer til å se tilbake på med glede. Mange planer er lagt også for 2017. Ikke minst privat blir det annerledes siden jeg blir pappa i mai. Vi er en gjeng som skal på en guttetur i februar. Jeg må gjøre det når jeg kan, smiler en tilfreds Djupvik.

Et godt år

Lars Petter Bjerkeset, som på tampen av året har fått mye oppmerksomhet for sin nye festival i Nesset, sier det å gjøre konserter med Red Hot er noe han alltid gleder seg til.

– Jeg er oppriktig ærlig når jeg sier at det å gjøre konserter som dette er like artig hver eneste gang. For Red Hot har 2016 vært et godt år. Vi holdt konserter både på Moldejazz og jazzfestivalen i Kongsberg. Vi har spilt mye. Også Sommerfesten på Giske er en av de store konsertene vi har gjort. For meg har det vært et travelt, men artig år. Det å få så mye støtte og gode ord om prosjektet jeg jobber med hjemme i Nesset er gledelig, forteller saksofonisten, som til daglig bor i Oslo med i Forsvarets stabsmusikkorps.