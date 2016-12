– Man sier ikke nei til en slik mulighet

Det er hektisk aktivitet inne i kontorlokalene til Molde Domkirke. Stemmer varmes opp med ”aaahhh”-er og ”åååå”-er, det blåses i trompeter, tubaer og kornetter, og opp i alt dette forsøker vi å snakke med søstrene Nora og Lise Flemmen fra Tingvoll.

(Se bildekarusell øverst i saka).

Elitedivisjon

Hver eneste uke pendler de to timer fram og tilbake mellom Molde og Tingvoll. Og det mellom Lises (16) timer og lekser på idrettslinja og Noras (18) timer på studiespesialisering. – Vi er bare nødt, sier Nora. – Dette er noe du ikke kan takke nei til.

Lise nikker. – Molde Brass Band har et nivå som ligger langt over de andre her i området. – Jeg på dete som en veldig fin måte å utvikle meg på som musiker. For det er det jeg har tenkt å satse på etter videregående.

Mens søsteren på sin side vil ha musikken som en hobby. – Jeg vil fortsette å spille i brassband ved siden av studier og senere jobb.

Tangokurs

Nå for tiden er det Nora som er sjåfør, men før hun fylte 18 var det buss, samt be pent om haik med andre som skulle kjøre mellom. – Tanten min tok tangokurs i Molde, så det klaffet fint en periode.

En som er glade for at de tar pendleturen er Jens Kristian Mordal, dirigent i Molde Brass Band, samt primus motor for Stille Stund. – Vi må gi plass til så talentfulle unge, og det er fantastisk å se utviklingen de har hatt sammen med oss.

Siden 2001

Det er sekstende året på rad Molde Brass Band arrangerer konsert på lillejulaften. – Første gang var i 2001. Vi kalte det Stille Stund fordi nå på lillejulaften skal alt være klart til jul, og man kan senke skuldrene sine, ikke stresse, og så komme hit for å få fin musikk.

Tilbudet har blitt satt pris på i alle årene. Allerede første året dukket nesten tusen personer opp. Men etter at oppdaterte brannforskrifter satte stopp for å kunne bruke galleriet så man seg nødt til å ta betalt for å ha kontroll på antall personer som kom inn. Og i år er det to konserter. En klokken 20 og en klokken 22. – Konserten kl. 20 er også fordi vi fikk tilbakemeldinger fra de ute på øyene at de ikke rakk siste fergen hjem.

Mordal sier reportoaret består av både julesanger og annen stemningsfull musikk.

Rutinerte

Lise og Nora har sitt andre år som musikere på Stille Stund, og har ingenting i mot å gå glipp av ”Grevinnen og hovmesteren.” – Det er litt tungt å ha to konserter på en og samme kveld, sier Lise. Mordal legger til at han har oppfordret dem til å gjøre mye øvelser hjemme for å forberede seg. – Men vi spiller jo så mye i løpet av året at vi har rutine. Det er ikke mange øvinger som må til for at en slik konsert skal sitte.

Tusen var rørt

Sammen med seg hadde Molde Brass Band et kor som var spesialsydd for kvelden. Det bestod av amatører, samt instruktører fra kulturskolen. Olav Gading leste tekster fra bibelen og sangerne Hanne Askeland og Ole Andreas Silseth var solister. Ikke mange øyne var tørre da sistnevnte framførte ”O Helga Natt” akkompagnert av fullt kor og band.

Til sammen tusen mennesker var innom Molde domkirke fordelt på de to konsertene. Og Mordal garanterer at det blir konsert neste år også. – Dette er nå en innarbeidet juletradisjon, både for oss og publikum.

Ikke jul uten

Det kan Henriette Bertheussen Isachsen skriver under på. – Julen blir ikke den samme uten at vi har vært her på lillejulaften, sier hun etter konserten. – Det var utrolig kult. Broren Kristians kommentar var: – Wow! Veldig sterkt.

Mamma var ikke like snakkesalig, for hun var så rørt at hun knapt fikk fram et ord. Bedre anmeldelse er vel ikke mulig å gi på en førjulskonsert, kvelden før kvelden.