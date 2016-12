Vil lage festival på flyplassen

MOLDE: Pål Henning Ilstad fra Molde, som er ansatt i Avinor og jobber på flyplassen på Årø, har i høst etablert to selskap; Phi Entertainment AS og Skyhøyt. På facebook er også foretaket «Skyhøyt17» nylig publisert, så langt med over 160 likere.

– Bakgrunnen er et engasjement for musikk, som alltid har vært der og nå formaliseres ytterligere, sier Ilstad, som har ansatt søskenbarnet Christine Ilstad i Phi Entertainment.

Ilstad, Rykhus og Nakken

Pål Henning Ilstad eier hundre prosent av aksjene, og er selv styreleder, mens varaordfører i Molde, Sidsel Rykhus, er nestleder. Tidligere RaumaRock-sjef Frode Nakken, som nå driver Rauma Artist og Event er styremedlem, mens flyentusiast og fotograf Wiggo Hovde, samt Lene Groven, er varamedlemmer.

– Jeg sitter i styret som privatperson. Utover det vil jeg henvise til Pål Henning Ilstad for kommentarer, sier Sidsel Rykhus.

Søker sponsorer

Etter det Romsdals Budstikke kjenner til, deltok både Pål Henning Ilstad og Christine Ilstad på Molde næringsforums sildebord for å søke samarbeidspartnere til et større arrangement i 2017.

– Det stemmer. Phi Entertainment har blitt medlemmer av Molde Næringsforum. De jobber så vidt jeg vet med et større kulturelt arrangement, der en rekke aktører er koblet inn, sier Britt Flo, daglig leder i Molde næringsforum. Hun synes initiativet er spennende – men ikke ønsker å uttale seg om saken utover det.

Christine Ilstad skriver for øvrig på sin Linkedin-profil «soon to be - sponsorsjef for en helt ny og unik musikkfestival for opp til 30.000 personer! Mer info om Skyhøyt kommer...".

Konserter og flyshow

Etter det Romsdals Budstikke erfarer, er det snakk om en stor og spektakulær festival 25. og 26. august neste år med konserter med store artister og lufthavnrelaterte element. Publikumskapasiteten blir på flere tusen. Disse opplysningene ønsker ikke Pål Henning Ilstad å kommentere.

– Det er en del ting som må være i boks først. Det jobbes på riksplan med dette, sier Ilstad, som likevel letter litt på lokket når det gjelder selskapet Skyhøyt – Live Scene.

– Vi vil arrangere en del enkeltkonserter framover. Siden vi ikke har noe fast tilholdssted, blir det på ulike plasser. Den første konserten blir i januar med Dina Misund, sier Ilstad.

– Etter det Romsdals Budstikke kjenner til, er det store eventet planlagt til flyplassen?

– Vi kan ikke bekrefte noe på lokasjon. Det må vi få komme tilbake til, sier Ilstad.

Oppstillingsplassen aktuell

Lufthavnsjef John Offenberg bekrefter at Phi Entertainment har vært i kontakt med Avinor om et mulig samarbeid.

– Vi har både hatt møter og skriftlig kommunikasjon, men vi har foreløpig ikke inngått kontrakt, sier Offenberg.

– Hvilket område på flyplassen kan være aktuelt å leie for et større arrangement?

– I teorien kan vi leie ut alt. Men det er flyoppstillingsplassen som er aktuell. Den kan vi stenge av i perioder og gjerde ut. Dette har vi gjort tidligere, for eksempel i forbindelse med åpen dag, sier Offenberg.

Han understreker at Avinor driver flyplass, og ikke arenautleie.

– Skal vi få til et arrangement her, er vi avhengige av at operatørene er med på det. En henvendelse dit må komme fra arrangøren, sier Offenberg, og legger til:

– Vi har vært i kontakt, men ikke spikret noe. Men vi synes det er hyggelig dersom vi kan få til en slik aktivitet her.

Widerøe bekrefter

Catharina Solli, informasjonssjef hos Widerøe, bekrefter at flyselskapet er informert om planene.

– Vi har blitt kontaktet om dette arrangementet. Og vi ønsker å bidra til at arrangørene får det til. Det blir i så fall et helt unikt arrangement. Vi har vært med på kreative stunt tidligere, der vi mener det passer med våre verdier, sier Solli.

– Er Widerøe med som sponsor av festtivalen?

– Da må du snakke med sponsoransvarlig om. Men det er ikke snakk om direkte pengebeløp, det gjør vi aldri. Vi er en presset bransje. Men det er andre måter vi kan bidra på, sier Solli, som ikke definerer Widerøe som en hovedsamarbeidspartner.

– Widerøe flyr til Årø de aktuelle dagene. Blir det aktuelt å stanse flytrafikken?

– Nei, vi skal ivareta våre passasjerer. Vi har et fly på nattstopp. Men ellers er det ikke så mye bevegelse en fredag eller lørdag. Det er mulig å ta av og lande selv om det foregår ting på andre deler av flyplassen. Det er ulike måter å håndtere det på, så lenge det er innenfor forskriftene for luftfart, sier Solli.