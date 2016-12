«Moldejazz? Så mye lidelse på ett sted...»

I slutten av januar kommer Margot (Ina Breivik) for å holde to forestillinger i Bjørnsonhuset. Norges mest energiske enke er allerede nominert til Komiprisen for denne "Ali i boks"-forestillingen hun har sammen med Øyvind Angeltveit fra Lompelandslaget.

På Facebook har Margot lagt ut videoen som du kan se øverst i artikkelen. Her forteller hun om hvorfor hun synes det er greit at Molde "grabber til seg" så mye. Byen tar jo på seg å arrangere Moldejazz hvert bidige år, slik at halvgamle rødvinsmarinerte kjerringer går gjennom Storgata med flagrende gevanter. - Så mye llidelse samlet på ett sted... sier Margot.

Forestillingene i Molde er 27. og 28. januar, og slik beskrives showet:

"Norges mest energiske enke gjør opp regnskap for livet sitt. Øyvind Angeltveits prest kommer med velmente råd om hva som bør være på plass ved livets slutt og Margot oppdager at hun har 1000 ting å gjøre før hun dør. Er det lov å ønske seg pinata i sin egen begravelse? Får hun noen gang prøvd seg i slalåmbakken? Skal hun fortelle hva gutta i Kompani Inge egentlig drev med under krigen? Hvem fortjente egentlig tittelen?"