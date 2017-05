Slik stryker du bunadskjorta fin!

Like før 17. mai er det mange som svetter over strykebrettet i kamp for å få bunadskjortene fine og glatte til nasjonaldagen.

Bunadleder Grete Bruaseth på Romsdalsmuseet har bedre greie på denne kunsten enn andre, og gir her noen råd - og noen betraktninger egnet til å senke skuldrene:

For å gjøre stoffe strykevillig:

Finn fram den rene og ustrøkne skjorta fra skapet, helst 3-4 dager før den skal brukes. Dynke den i rent vann, gjerne med spruteflaske (må være helt ren), rull den godt sammen, og putt den i en tett plastpose et par timer (eller over natta, de gangene man har tid til det).

Noen bruker fryser-trikset: For å slippe å dynke skjorta, har de rullet den sammen og lagt den i fryseren mens den fortsatt var litt fuktig etter siste vask. Når skjorta da hentes fram igjen, er den fuktig, og trenger ikke dynkes. - Faren er at skjorta blir kastet som en uidentifisert ting når man rydder i fryseren. Det har skjedd noen ganger, sier Bruaseth.

Når skjorta er gjennomfuktet:

Legg den på strykebrettet, strekk stoffet godt ut - kragen, ermene, bolen, mansjettene og foldene.

Når du stryker:

Bruk dampfunksjonen på strykejernet, og ikke la jernet ligge stille på stoffet noe sted. Da unngår du brune sviflekker i stoffet.

Strekk også ut stoffet mens du stryker. Still inn på lin på linskjorter, og bomull på bomullsskjorter.

OBS: Linstoff er vanskelig å få fullstendig glatt og uten spor av bretter. - Det gjør ikke noe. Skjorta blir krøllete med en gang du tar den på likevel, sier Bruaseth.

Tips:

Best blir resultatet om skjorta strykes og henges opp 2-3 dager før den skal brukes. Da rekker den å tørke godt før bruk, noe som gjør at den holder seg glatt lenger under bruk.

Vask

Når det er lenge til neste gang skjorta skal brukes, vask den for hånd med flytende vaskemiddel for hvitvask, og skyll godt. (Milo gjør at stoffet gulner etter en stund.)

Når du henger skjorta til tørk, strekk stoffet én eller flere ganger under tørkeprosessen også.

PS: Hva er ditt beste tips for glatt bunadskjorte?