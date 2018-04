Moldemann døde i ulykke i Spania

New Articles

Det var Odd Gisle Blikås (70) fra Molde som mistet livet i en sykkelulykke på Mallorca torsdag. Navnet er frigitt i samråd med mannens pårørende.

Sammenstøt med søppelbil

Politiets operasjonssentralen i Møre og Romsdal bekreftet overfor Rbnett torsdag kveld at de har fått melding om at en mann er omkommet i Spania. Mannen skal ha kollidert med en søppelbil som kom i motsatt retning.

- Vi er blitt kontaktet fra Spania om ulykken. Det er spansk politi som har denne saken nå, sier Borge Amdam ved operasjonssentralen til Rbnett.

Han opplyser at spansk politi har vært på stedet der ulykka skjedde.

VG skriver at mannen var på Mallorca med venner for å feire 70-årsdagen sin. VG har opplysningene fra lokalavisen Diario de Mallorca.

Ulykka skjedde i Cami de Sa Torre, i Llucmajor, som ligger tre mil sørøst for Palma by.

Mallorca har i mange år vært en populær destinasjon for romsdalinger og andre nordmenn på tur for å sykle.

I følge VG syklet mannen i et følge med fire andre da ulykka skjedde. Han skal ha truffet en søppelbil som kom i motsatt retning. VG skriver at ambulanse kom til stedet, men at skadene var så omfattende at livet ikke sto til å redde.

Pressekontakt Guri Solberg i Utenriksdepartementet sier til Rbnett at de er varslet om ulykken, og at de vil yte den bistand som gjelder ved dødsfall av norske borgere i utlandet.