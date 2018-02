Rabalderfestivalen kan vinne pris: – En stor anerkjennelse

New Articles

Fredag 2. mars samler Arrangør-Norge seg til fest og konkurranse på Parkteatret i Oslo. Her skal utmerkelser deles ut, og torsdag ble samtlige finalister offentliggjort.

"Bak alle de små og store publikumsopplevelsene ligger det timesvis med hardt arbeid, dugnadstimer, planlegging og koordinering. 2017 var nok et sterkt år for det norske livefeltet og de nominerte representerer virkelig bredden av livescenen 2017. Nominasjoner er nå grundig vurdert og fagjuryen har ferdigstilt fem verdige kandidater i alle kategorier". Det skriver Norske konsertarrangører på sin hjemmeside.

Årets nykommer

Det skal gis heder i mange "klasser", og det er som Årets nykommer 2017 Rabalderfestivaen i Molde er nominert og nå utvalgt som en av fem finalister.

Festivalsjef Eivind Fadnes i Molde sier til Rbnett at det betyr mye å bli nominert:

– Det å bli nominert til en arrangørpris i Norge er enormt stort! I jungelen av så mange fantastiske gode festivaler rundt i dette så landet så er det en stor annerkjennelse til det gode arbeidet hele teamet og frivillige har gjort, at vi nå er trukket frem som noe av det aller beste av nye festivaler de siste årene. Jeg er utrolig rørt over at vi er nominert, og ikke minst at vi som barnefestival også blir "sett" i mylderet av festivaler i Norge.

– Hvordan vurderer dere vinnersjansene?

– Det er jo veldig vanskelig å si, for de andre nominerte er alle gode festivaler og som har særpreg. Vi er stolte av å være nominerte og håper jo å gå til topps, og synes det er viktig at kulturarbeid rettet mot barn og unge får fokus på lik linje som arrangører for voksne.

Rabalderfestivalen er barnas sommerfestival i Molde, som ble arrangert først gang i fjor sommer. Til sommeren er det ny festivalhelg 1.-2. juli. Festivalens målgruppe er barn 3-12 år, og ingen voksne kommer inn på festivalen uten følge med barn!

Dette er de andre kategoriene:

Finalistene til Årets festival 2017: Jugendfest, Malakoff Rockfestival, Oslo World , Øyafestivalen og Tons of Rock.

Finalistene til Årets helårsarrangør 2017: Rockeklubben i Porsgrunn, Parkteatret, Terminalen Byscene, Rockefeller og Studentersamfundet i Trondhjem.

Finalistene til Årets nykommer 2017: Bakkefestivalen, G60 – Elvevill, Kulturhuset i Oslo, Rabalderfestivalen og Vill Vill Vest.

Finalistene til Årets plakat 2017: Krøsset, Slottsfjell, USF Verftet, Trondheim Calling og Øyafestivalen.

Finalistene til Årets konsertbilde 2017: Jugendfest, Rockeklubben i Porsgrunn (RiP), Slottsfjell, Studentersamfunnet Driv og Miniøya.

Årets fagjury for utvelgelse av finalister basert på nominasjoner har bestått av:

Daniel Kvammen (artist), The Dogs (artist), Anita Halmøy Wisløff (bookingagent), Jonas Leborg (kurator & gallerist), Anders Nilsen (fotograf), Tom Lenartowicz (grafisk designer), Kathrine Synnes Finnskog (Music Norway) og Norske Konsertarrangører (admin).

Medlemmer av Norske Konsertarrangører kan stemme frem sine favoritter frem til mandag 26. februar kl 21.