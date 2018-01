DNT med storstilt jubileumsfeiring

New Articles

Turglade dronning Sonja var hedersgjest da Den Norske Turistforening (DNT) fredag blåste i luren for en storstilt feiring av organisasjonens 150 år.

Også statsminister Erna Solberg (H) deltok da jubileumsåret, som har fått navnet Tidenes Turfest, ble markert i Oslo Spektrum fredag. Dronningen delte flere av sine mange turopplevelser i samtale med Anne Lindmo, som var kveldens konferansier.

På scenen sto også Lars Vaular, Odd Nordstoga, Ole Paus, Eva Weel Skram, Nils Petter Molvær og Daniel Kvammen.

Siden 1868 har DNT vært en forkjemper for det enkle friluftslivet. Foreningen har i dag over 300.000 medlemmer og 57 lokale medlemsforeninger.

Enkelt friluftsliv

Siden 1868 har DNT vært en forkjemper for det enkle friluftslivet. Den samme rettesnoren gjelder den dag i dag. Og i og med at 2018 er et jubileumsår, er det som skreddersydd for å komme seg opp av sofaen og ut i skauen, mener generalsekretær i DNT, Nils Øveraas.

– Vårt ønske for jubileumsåret er at enda flere blir med på å skape gode opplevelser i den fantastiske naturen vi har rundt oss, enten som medlem, deltaker på våre turer, frivillig eller ved å bidra til å holde naturen slik vi ønsker den: ren og vakker, sier han.

Søndag 21. januar er selve stiftelsesdagen for DNT. Denne dagen i 1868 samlet Turistforeningens «far», Thomas Heftye, og kaptein Hans Hagerup Krag et knippe utvalgte på Sarabråten i Østmarka i Oslo

– La oss gjøre det lett og billig slik at riktig mange kan komme og se hvor stort og vakkert det er i landet vårt, erklærte Heftye den gang.

Utebursdag

Dagen markeres med utebursdag, nærmere bestemt med 140 såkalte Kom deg ut-arrangementer rundt om i landet, der både bursdagsleker, konkurranser, turer og bålkos står på menyen.

Også resten av jubileumsåret skal fylles med aktiviteter. Blant annet utfordrer Hamar og Hedemarken Turistforening med en tur på Hedmarksvidda St. Hans-aften, der deltakerne får mulighet til å besøke ti hytter i løpet av 24 timer.