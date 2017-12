Ny kontrakt til Vard

New Articles

(Sunnmørsposten) Nyheten ble sluppet på Vard sitt kontor i Ålesund mandag kveld. Vard skal stå for design og konstruksjon for luksusskipet.

Kontrakten har en verdi på rundt 2,7 milliarder kroner.

Vard er allerede i gang med bygging av fire nye skip for denne kunden.

– For ett år siden fikk Vard kontrakt på fire skip til Ponant. Første skip ble sjøsatt i dag og skal leveres neste sommer. De er den første criusekunden vår, da er det ekstra kjekt at de har valgt å gå på ny kontrakt med oss på en såpass stor og avansert båt, sier Magne Håberg, direktør for marked og salg i Vard.

Skipet vil bli drevet av naturgass, LNG. Det får tore batteripakker, og vil fungere som et hybridskip. Det kan gå ut i 30 dagers ekspedisjoner på ren gass og med null i utslipp, opplyser Vard.

Det spesielle med skipet er at det blir en isbryter. Det vil få det største propellsystemet som er levert noen gang på et slikt skip.

Det skal ha plass til 279 passasjerer, og får et mannskap på 180. Det blir luksusstandard om bord, og verdien på kontrakten er altså svimlende 2,7 milliarder kroner.

– Jeg tror du kan si at dette er det dyreste sivile fartøyet per meter som noen gang er bygd i verden. Og dette skipet kan du altså gå til Nordpolen med, sier Håberg til Sunnmørsposten.

