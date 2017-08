13 drept i terrorangrepet

13 mennesker ble drept i terroraksjonen i Barcelona, bekrefter katalanske myndigheter. Én mistenkt er pågrepet av politiet.

– Jeg fordømmer terrorangrepet i Barcelona på det sterkeste, skriver regionen Catalonias innenriksminister Joaquim Forn på Twitter.

Han bekrefter at 13 mennesker ble drept og 50 såret da en varebil ble kjørt inn i en gruppe mennesker på hovedgata Las Ramblas torsdag.

Politiet har opplyst at én mistenkt er pågrepet etter angrepet. En annen antatt gjerningsperson er skutt og drept av politiet i byen Sant Just Desvern, ifølge avisa La Vanguardia. Dette er foreløpig ikke offisielt bekreftet.

Spanske medier meldte etter angrepet at to mistenkte hadde forskanset seg på en restaurant og tatt gisler. Men dette ble senere avkreftet av politiet.

Lette etter mistenkte

Etter angrepet opplyste politiet at de lette etter til sammen to gjerningsmenn. Bevæpnet politi lette i gater, butikker og kafeer.

En av de mistenkte etter terrorangrepet er en ung mann av nordafrikansk opprinnelse, ifølge avisa El Mundo. Ifølge El Pais har politiet opplyst at de har funnet et spansk pass i bilen som kjørte inn i folkemengden.

Politiet opplyste at de lette etter en mann som er 1.70 meter høy med en hvit skjorte med blå striper.

Ingen indikasjoner på at rammede nordmenn

Statsminister Erna Solberg (H) kommenterte angrepet på Twitter torsdag kveld.

– Uskyldige rammet av meningsløs terror i Barcelona. Mine tanker går til alle de som er rammet, skriver hun.

Las Ramblas er et område hvor det vanligvis befinner seg mange turister. Det norske Utenriksdepartementet har foreløpig ingen indikasjoner på at nordmenn er rammet av terrorangrepet i Barcelona.

Pressevakt Ane Lunde i Utenriksdepartementet sier ambassaden jobber for fullt med å kartlegge om nordmenn kan være rammet.

– Vi oppfordrer nordmenn som er i området, om å kontakte sine hjemme, sier Lunde til NTB.

– Hørte folk som skreik

Barcelona er en svært populært turistby, og et yndet reisemål også for nordmenn. Det gjør det ekstra vanskelig for norske myndigheter å få oversikt.

– Det er selvfølgelig krevende. Ambassaden bruker sine kontaktpunkter, som lokalt politi og lokale myndigheter, sier Lunde.

Aage Gramstad fra Sandnes var vitne til hendelsen.

– Vi hørte en bilmotor som ruste. Så hørte vi folk som skreik. Vi kastet oss inn i en sidegate til Ramblaen. Der slapp butikkeiere inn folk og tok ned gitteret, sier han til Stavanger Aftenblad.

Kilder i politiet forteller at føreren av varebilen flyktet fra stedet til fots. Mange av de såredet fikk behandling av helsepersonell på stedet.