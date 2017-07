50 år siden den første norske oljen ble funnet

Ekofisk lå ennå to år fram i tid da den første norske oljen kom opp på dekket på Ocean Traveler som boret i lisens 001 for Esso, skriver Sysla .

Lisensområdet lå rundt 250 kilometer til havs, vest for Stavanger. Det var, som nummeret tilsier, en del av den første konsesjonsrunden som ble holdt i april 1965. Sommeren 1966 startet leteboringen, og brønner i engelsk og nederlandsk sektor ga grunn til optimisme.

– Under boringen i 1966 ble det klart at det fantes reservoarer i områdene vi boret i, og det var et godt tegn. Det var imidlertid ingen spor etter petroleumsforekomster, sier seniorgeolog Dag Bergslien i ExxonMobil Norway. Han har fordypet seg i selskapets historie på norsk sokkel. Sommeren etter kom altså gjennombruddet, og det første oljefunnet på norsk sokkel var et faktum.

– Det var ikke lenger bare en mulighet for at det fantes olje – nå var det bevist. Det var veldig gode nyheter, sier Bergslien.

To år senere førte Philips' leting til funnet av Ekofisk, det første feltet som kom i drift på norsk sokkel.