Plukket ut til i J19-EM

Marte Sørø er plukket ut som en av dommerne i mesterskapet i august. Det opplyser Norges Fotballforbund på fotball.no

– Dette var veldig gledelig. Å få oppleve et mesterskap er noe jeg har arbeidet hardt for å få oppnå. Det er mange som har bidratt og støttet meg på veien, og det er jeg takknemlig for. Jeg ser frem til turneringen og oppleve et mesterskap. Det gir meg muligheten til å utvikle meg videre som dommer og det er nå bare forberede seg best mulig og glede seg frem til EM starter, sier Sørø til fotball.no.

Dommersjef Terje Hauge er full av lovord om den rutinerte Toppserie-dommeren.

– Marte Sørø har jobbet hardt og målrettet, har vært vår beste dommer de siste sesonger og uttaket til WU-19 i Nord-Irland er meget fortjent. Dette blir et viktig utstillingsvindu for Marte og en flott anledning til å få presentert norske kvinnelige toppdommere, sier Hauge.

Marte Sørø ble er tidligere tildelt prisen som årets kvinnelige toppdommer i 2015.