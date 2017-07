KBK under for Rosenborg

Rosenborgs Matthías Vilhjálmsson satte inn kampens første mål i eliteseriekampen mellom KBK og Rosenborg mandag kveld.

Tidens Krav skriver at KBK forsøkte å møte Rosenborg høyt i åpningsminuttene, men tapte duellene og ble etter hvert presset på defensiven.

Kristiansunderne kom bedre opp i trønderne utover i førsteomgangen og presset dem til å gjøre flere feil, men uten å spille seg til sjanser av betydning.

Etter 23 minutt hadde KBK et godt angrep der Konradsen fikk avsluttet fra 10 meter, men McDermott var nede i hjørnet og reddet.

To minutter før pause kom det andre Rosenborg-målet for kvelden. Denne gangen var det Anders Konradsen som søget for skåring.

Rosenborg ligger for øyeblikket øverst på tabellen med 31 poeng, mens Kristiansund er fjerde sist med 16 poeng.