Sølte olje ved Atlanterhavsvegen

Det er Tidens Krav som melder at to personer har blitt arrestert etter at politiet lørdag formiddag ble varslet om at noen tømte ut olje ved Atlanterhavsvegen.

- Vi fikk en melding klokken 11.45 på lørdag om tilgrising av olje ved Geitøya. Politiet rykket ut og traff på to utenlandske menn som nå sitter i arresten, sier Tonning til TK.

- Det er snakk om fire til fem kanner olje som har blitt tømt og tilgrisa området. Noen må ordne det, da det er en del liter olje, sier Tonning.