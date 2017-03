Tobias Hattrem Moa (21) døde på Åndalsnes 1. november i 2015. En 23-åring som var siktet for grov kroppskrenkelse etter dødsfallet, ble noen dager senere løslatt fra varetekt.

Det skjedde etter at den foreløpige obduksjonsrapporten viste at 23-åringen ikke kunne lastes for at hendelsen fikk dødelig utgang. Han hadde fortsatt status som siktet, men for et mindre alvorlig forhold, "kroppskrenkelse".

Løslatt fra varetekt

Nå skriver TV2 at mannen som nå er blitt 24, er tiltalt for kroppskrenkelse etter at han slo ned Tobias.

Moren til Tobias reagerer sterkt på tiltalen. Til TV2 sier hun:

– Det er helt forferdelig i en så alvorlig sak. Det er et hån mot det som har skjedd med et ungt liv og jeg synes det er nedverdigende overfor Tobias, sier Hilma Hattrem til TV 2.

Tok farvel

Hun er kritisk til at det har tatt så lang tid å få svar. Hattrem retter kritikken mot juristene som har hatt saka, og sier til TV2 at hun ikke har noe å utsette på etterforskningsarbeidet ved Rauma lensmannskontor.

Bistandsadvokat Mads Jenset reagerer også på behandlingstiden. – 16 måneder er lenge. Dette burde politiet ha prioritert og fått ferdig lang tidligere, sier Jenset til TV 2.

Til TV2 sier politiadvokat Knut Meek Corneliussen i Møre og Romsdal politidistrikt: – Det er flere aktører som har vært inne i saken, både sakkyndige og andre rettsaktører, og det gjør at det dessverre tar en del tid. Men det er en alvorlig sak som er undergitt en grundig behandling hos oss.

- Kan ikke klandres

Fire dager etter dødsfallet presiserte politiet at hendelsen som forårsaket Tobias Hattrem Moas død 1. november ikke var et slagsmål. Hendelsen ble betegnet som en voldshendelse og skal dreie seg om ett slag. Politiet ville da ikke utdype motivet bak slaget.

«For de som så hendelsen er det lite sannsynlig at de oppfattet dette som en "slåsskamp", uttalte politiet da i pressemeldingen.

Tobias Hattrem Moa skal ha falt om umiddelbart etter slaget og livet sto ikke til å redde.