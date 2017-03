Åpningskampen utsolgt

Rundt 400 restbilletter til kampen lørdag 1. april ble lagt ut for salg tirsdag.

KBK hadde først annonsert åpent billettsalg via nettet, men dette ble gjort om "av sikkerhetshensyn", som klubben skrev på sine heimesider. De fryktet at Molde-supportere skulle blande seg blant og oppta billetter beregnet for heimefansen. Dermed måtte folk møte opp fysisk ved billettluka på Kristiansund stadion for å sikre seg billett. Salget åpnet klokka 16.30 og skulle vare til klokka 19 tirsdag, men alt etter 50 minutter var de siste billettene solgt, skriver NRK.

Det har vært rift om billettene til dette første møtet på toppnivå mellom naborivalene. Kristiansund stadion er under utbygging og vil få kapasiteten økt fra 3000 til 4005 tilskuere. Over 3000 plasser var alt opptatt av sesongkortkjøpere, mens Molde FK fikk tildelt 5 prosent av kapasiteten - det vil si 216 plasser. Disse ble fordelt av MFK slik:

50 billetter til Tornekrattet

50 billetter til Stadions Venner

50 billetter til privatmarked med sesongkort

50 billetter til samarbeidspartnere

16 billetter til interne grupperinger i Molde FK

Kampen, som blir den første i årets eliteserie, sendes direkte på tv. Tornekrattet skriver at de planlegger et arrangement i Molde for de som ikke har fått billett til kampen.