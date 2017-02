SV vil ha Romsdalsaksen utredet

Det var Molde SV som på helgas fylkesårsmøte fikk gjennomslag for vedtaket om utredning av Romsdalsaksen.

- I Møre og Romsdal SV har vi hittil frontet et nei til Møreaksen og ønsket fortsatt ferjedrift. Dette mener fylkeslaget fortsatt er primærønsket vårt, men vi ønsker likevel mer kunnskap. Vi ser at folka bak Romsdalsaksen AS jobber godt og har noe svært bra på gang. Dette vil vi få utredet både fordi det er til en langt bedre pris, 13,5 milliarder kroner mot 40 milliarder. Prosjektet er også mer miljøvennlig. Mørebenken er her unison i sin støttet til Møreaksen. Folk som ønsker utredning av Romsdalsaksen må derfor stemme SV, og få inn Yvonne Wold på Stortinget, sier fylkesleder Kim Thoresen-Vestre.

Tidligere har Borgerlisten i Molde og Nordmørslista uttrykt støtte til Romsdalsaksen.

- Et bra flertall i Molde og Romsdal mener Romsdalsaksen er et bedre alternativ enn Møreaksen, men da kan de ikke stemme på Ap, H, Frp, KrF, Venstre eller Sp. Alle disse partiene hevder unisont at Møreaksen er beste alternativ. Det er viktig å få inn Yvonne Wold på Storinget slik at folkets stemme blir hørt, sier Kim Thoresen-Vestre.