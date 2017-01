– Hva ønsker du deg for 2017?

Thea Nerlandsrem Svenøy opptrådte nemlig på Nyttårskonserten 2017 på Bjørnsonhuset lørdag kveld, hvor Åse Kleveland var konferansier. Her sang hun ”When You Wish Upon a Star,” helt alene.

Sunget i årevis

Sin unge alder til tross, Thea er ingen nybegynner. Dette er andre gangen hun er med på nyttårskonserten, i 2016 sang hun som en del av en jentegruppe, og hun har deltatt i Ungdommens kulturmønstrning tre ganger. To av disse gangene kom hun til fylkesmønstringen.

Hun går på Fræna ungdomsskole hjemme i Elnesvågen og er i niende klasse. Thea har sunget siden hun var åtte år gammel. – Det begynte da søskenbarnet mitt spurte om jeg ville synge på en barnehagefest. Og siden det har jeg sunget.

Visste du at du kunne synge siden du sa ja?

Thea rister på hodet. – Nei, jeg bare sa ja. Men pappa er jo veldig musikalsk og har spilt mye, så han mente at jeg var flink. Akkurat som han har jeg spilt gitar, og så har jeg spilt kornett.

Satser videre

Hun har planer om å satse på sang, og ser musikklinjen på Molde videregående som et alternativ. Pappa Svein Tore Svenøy legger ikke skjul på at det er litt stas at datteren står på samme scene som Åse Kleveland. – Det er vel mer stas for meg enn for jentungen, he he.

Han forteller at han tidlig så talentet hos datteren. – Da var det bare, som far, å stille opp og få henne på scenen og jobbe med å gjøre henne sikker der. Det går framover.

Ser du for deg å spe på pensjonen her?

– Ehh…nja… har vel ikke tenkt så langt enda, ha ha!

Nyttårsønske

Thea på sin side er klar på at det er dette hun vil. For da hun etter sin opptreden ble spurt av Åse Kleveland om hvilke nyttårsønsker hun hadde for 2017, svarte Thea: – Å få sunget masse sammen med andre folk!

Det mente Kleveland var et enkelt og fint ønske.

Byjubileum

I tillegg til Thea var det en rekke andre artister som opptrådte på scenen i Bjørnsonhuset, båe profesjonelle, semiproffe og amatører. De fleste akkompagnert av Storyville Storband, under kyndig musikalsk ledelse av Einar Strande.

Dette er den 34. nyttårskonserten på rad, og i år markerte den også starten av Moldes feiring av sitt 275-årsjubileum. I den forbindelse kom Knut Ødegård og holdt et lidenskapelig innlegg, kalt ”Moldeprolog,” som var en hyllest til tidløsheten, og alle moldensere, uansett art, sosial stand og yrke. Den høstet mye latter og applaus.

Uten sokker

Sophia Mendoza fra Molde var også hjemom. Hun flyttet i 2007 til Kristiansand og har tatt master i utøvende rytmisk musikk. Hun framførte både noen standardklassikere, samt en egenskrevet låt som var inspirert av at det er vakkert i Molde, selv om det regner.

Moldemannen Ole Andreas Silseth, som lever av å være operasanger, kom og viste at selv om amatørene som spilte på nyttårskonserten er flinke, så er de profesjonelle noen hakk over. Dettte viste han tydelig da han sang ”Bridge over Troubled Water.”

Det var likevel mange som ble imponert over Utan Sokka HR, som består av fire elever fra musikklinja på Molde videregående der de opptrådte med sin musikk som lå i landskapet til progrock.

Med stil

Konferansier var den alltid elegante Åse Kleveland, som foretok to kjoleskift i løpet av forestillingen. For som hun selv sa: – Enhver nyttårskonsert med respekt for seg selv har minst to kjoleskift!

Da Einar Strande før avslutningsnummeret spurte om Kleveland ville komme til førtiårsjubileet om seks år svarte hun at det ville hun, dersom han spurte.

Sykepleier med logo

Mot slutten av konserten ble også den offisielle logoen for 275-årsjubileet presentert. Den er laget av Chanatip Namhing, som bor på Eide, men er elev ved videregående i Molde. Da Kleveland spurte om hun skulle satse videre på design, siden hun tydeligvis var dyktig til det, var svaret fra Chanatip kort og konsist.

– Jeg skal bli sykepleier, jeg!

Godt nyttår, Molde!