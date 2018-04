Fraråder å skifte dekk i helga

Bil/Motor

Piggdekkene skal egentlig være av innen første mandag etter påske. Det kan være for tidlig i år.

– Du bør vente med å skifte til sommerdekk inntil du er helt sikker på at de gir riktig veigrep. Det er fremdeles fare for kuldegrader, ikke minst om natta, og en veibane med is på morgenen er livsfarlig dersom du kommer kjørende på sommerdekk, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring i en pressemelding.

– Man skal sko seg etter forholdene, og så langt er det ingenting som tilsier at forholdene er tilpasset sommerdekk. Jeg anbefaler ihvertfall ingen å skifte dekk i helgen. Både politi og veimyndighetene pleier i tillegg å utvise skjønn i overgangsfasene, så det er bedre å ha vinterdekkene på inntil man er helt sikker, utdjuper han.

Må følge med på været

Nøkkelen blir å følge med på værmeldingene framover. Særlig de som bor slik at de er utsatt for store variasjoner som kan forekomme mellom lavlandet og høyereliggende strøk.

Hvis man tar det litt med ro fordi har piggfrie vinterdekk og venter for lenge, er det heller ikke gunstig.

– Dette fordi piggfrie vinterdekk har dårligere grep på våt asfalt enn rene sommerdekk. Dette blir selvsagt mer merkbart jo varmere det er i været. Om sommeren har gjerne piggfrie vinterdekk en tendens å bli veldig myke og gi økt risiko for vannplaning og ulykker, sier Brandeggen.

Etterskru hjulboltene

Hvert år skjer det flere ulykker i trafikken i forbindelse med omlegging av dekk. Derfor er det svært viktig å etterskru hjulboltene etter vårens dekkskifte.

– Mange glemmer å etterskru hjulboltene etter å ha kjørt noen kilometer, eller de har montert hjulene feil. Det kan få katastrofale følger. Hjulene kan falle av i fart, sier Brandeggen.

Han anbefaler også alle til å dobbeltsjekke mønsterdybden på dekkene, slik at de oppfyller myndighetenes krav, gjerne med ekstra god margin. Etter dekkskift er det viktig å kontrollere lufttrykket på dekkene som har ligget i ro gjennom vinteren.