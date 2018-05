Fredagstacoen du spiste i går er sannsynligvis ikke i nærheten av ekte mexicansk mat. Her får du fire autentiske oppskrifter.

familieogoppvekst

Cinco de Mayo, femte mai, er en mexicansk helligdag som oppsto etter at mexicanerne seiret i den franske invasjonen av byen Puebla. Nå feires dagen med musikk, dans, parader og mat.

Cinco de Mayo Cinco de Mayo er en regional helligdag i Mexico, hovedsakelig feiret i Puebla. Dagen feires også i USA av personer med mexicansk bakgrunn. Dagen er til minne om mexicanske styrkers seier over franske styrker i slaget ved Puebla den 5. mai 1862. I USA har dagen blitt viktig for å knytte både mexicanere og andre latinamerikanere sammen til en felles identitet, og kan sammenlignes med for eksempel irsk-ættedes feiring av St. Patricks dag. Kommersielle krefter har tatt tak i dagen, og bruker den for å selge sine produkter som mexicansk mat, drikke og musikk. Kilde: Wikipedia

For nordmenn er Cinco de Mayo en ypperlig anledning til å bli bedre kjent med det mexicanske kjøkken, og lage taco slik mexicaneren lager den. Autentisk taco tar litt mer tid å lage, men til gjengjeld kommer dette til å endre måten du lager taco på i fremtiden.

Når du først skal lage en langt bedre og tradisjonell tacoaften, kan du også servere en av de mest kjente mexicanske drinkene, paloma eller margarita, som velkomstdrink. Autentisk drikke til mexicansk mat er nettopp tequila.

Likevel serveres ikke tequila slik mange tror. Den skal nemlig ikke serveres med salt og sitron. Sangrita, som er den naturlige følgesvenn, består av en blanding frukt og grønt med forskjellige krydder.

Her får du oppskrift på paloma, margarita og sangrita. Du får også oppskriftene på fire forskjellige tacos med svinekjøtt, oksekjøtt, fisk og vegetarisk. Pico de gallo, salsa verde, rødkålslaw og tacokrydder hører også med.

Sjekk også disse oppskriftene:

Taco med oksekjøtt

Oppskrift (4 personer)

500 g kjøttdeig

100 g røkt hel bacon kuttet i terninger

Tacokrydder

1 ss brunt sukker

1 stor løk

1 fedd hvitløk

2 dl vann

2 ss olje til steking

10 stk. små hvetetortilla eller myke maistortilla

100 g revet ost

5 blader romanosalat

Stek baconterninger i olje i tre til fire minutter. Tilsett løk i pannen og stek den gyllen i ett minutt, ha deretter i hvitløk og brunt sukker. Stek videre i ett minutt. Tilsett kjøttdeig i samme panne og stek videre til kjøttet er brunet, knus gjerne kjøttdeigen med en visp mens den brunes. Ha på krydderblanding og brun videre i to–tre minutter. Hell på to desiliter vann, ha på ett lokk og la dette koke på middels varme i cirka én times tid. Tilsett mer vann om alt vannet fordamper. Ta av lokket og stek videre til all væsken forsvinner og kun olje/fett fra kjøtt er igjen i bunnen, sett til siden. Pensle tortillaene med et tynt lag olje på begge sider. La de deretter henge over en rist i ovnen, og stek de i 10 til 12 minutter til de blir “crispy” og har formet seg som tacoskjell.

Serveres med salsa roja, guacamole, finkuttet romanosalat, og revet ost.

Taco med svinenakke og salsa verde

Oppskrift (4 personer)

1/2 kg svinenakke

2 hvitløksfedd

2 ss tacokrydder

1 ts spisskummen

3 ss olje

15 reddiker

1 bunt koriander

1 frisk jalapeño

1/2 boks svarte bønner

Salt og pepper

2 dl vann

Salsa verde

Kutt svinenakken i 2 x 2 centimeter. Ta gjerne med fettet på nakken. Mariner kjøttet i tacokrydder, spisskummen og hvitløk. La dette stå i minst én time for å trekke til seg smak. Det beste er å marinere kjøttet dagen i forveien og la det få et døgn i marinade. Brun kjøttet i en kjele eller panne i olje i 12–15 minutter, på middels til høy varme til kjøttet er fint og brunt i fargen. Tilsett to desiliter vann, ha på et lokk og la småkoke i 15–20 minutter på middels varme. Et kjent ordtak er: man lager også mat med ørene. Ta av lokket og la all væsken fordampe til du kun ser olje igjen i bunnen, og hører lyden forandre seg fra kokelyd til steikelyd. Smak på en kjøttbit. Er den stram i konsistensen eller ikke? Er kjøttet for stramt, tilsett litt mer vann og la ytterligere koke i noen minutter. Smak til med salt og pepper.

Server kjøttet i tortillalefser med finkuttet reddik, svarte bønner, koriander, finkuttet jalapeño og salsa verde.

Taco med fisk / Baja Fish Taco´s

Oppskrift (4 personer)

400 g skrei (all annen hvit fisk kan også brukes )

1/4 frisk ananas i små biter

1/2 boks cannellinibønner

1 bunt koriander

1 bunt mynte

Litt olivenolje

Vend fisken godt i krydderblandingen* Renn av bønnene i en Stek fisk i olje i to minutter på hver side. Plukk mynte og koriander.

Fyll tortilla med guacamole, bønner, ananas, rødkålslow, urter, fisk og ha litt olivenolje på toppen. Serveres med limekrem.

*Krydder til panering

1/2 ts kajennepepper

1 ss røkt paprika

1/2 ts hvitløkspulver

1 ss spisskummen

1 ss malte korianderfrø

3 ss hvetemel

Varm opp en stekepanne. Rist spisskummen og de malte korianderfrøene i cirka ett minutt. Dette for å fremheve smaken i krydderblandingen. Ha alt krydderet i en finkutter, gjerne en grinder som ofte medfølger som tilbehør til stavmikseren. Mal det så fint du kan.

Du kan gjerne lage en større porsjon som du har over i en lufttett beholder til senere bruk.

Vegetar taco med portobello og rødkålslow

Oppskrift (4 personer)

2 store portobellosopp

1 dl limesaft

1 dl olivenolje

1/2 ts salt

3/4 kopp rødkålslow. Se oppskriftene under «Taco-tilbehør & sauser». Eventuelt bruk finkuttet, ubehandlet rødkål

1 avokado

1 bunt koriander

1 jalapeño, renses for frø og kuttes tynt

1 boks valgfrie bønner (gjerne svarte og hvite bønner, eller black eyed beans )

Rens soppen for stilk og mariner den i: limesaft, olivenolje, salt og én spiseskje finkuttet koriander. La marinaden stå i fire til åtte timer. I mellomtiden kan du lage rødkålslow og limekrem (se «Taco-tilbehør & sauser»). Rens avokadoen og kutt i fine biter. Finkutt jalapeño. Hell av væsken til bønnene i en sil. Grill soppen på en grill eller i grillpanne i to minutter på hver side. La hvile i ett minutt, og kutt deretter opp i fine terninger.

Server i tortilla, fylt med avokado, koriander, jalapeño, rødkålslow, og svarte bønner. Serveres med limekrem.

Tacotilbehør & sauser

Tacokrydder

6 ss chili eller chipotle-pulver (pass på at pulveret ikke inneholder andre kryddere enn chili, noe som forekommer i Norge).

4 ss spisskummen

2 ts hvitløkspulver

2 ts løkpulver

2 ts røkt paprikakrydder

1/2 ts kajennepepper

2 ts oregano

2 ts salt

1 ts sort pepper

Varm opp en stekepanne og rist spisskummen på høy varme i cirka ett minutt. Dette for å fremheve kryddersmaken. Ha alt krydderet i en finkutter, gjerne en grinder som ofte medfølger som tilbehør til stavmikseren. Mal det så fint du kan. Lag gjerne en dobbel porsjon som du har over i en lufttett beholder til senere bruk. Blandingsforholdet til normale smaksløker er én teskje pr. 100 gram med kjøtt. Oppbevar krydderet på et lufttett glass.

Tips: Får du tak i røkt og tørket chipotle, kan dette med hell sette en ekstra god smak på krydderblandingen. Da bytter du det ut med chili eller chipotle-pulveret.

Salsa Roja

4 plommetomater

1/2 stor løk

1 fersk jalapeño

3 hvitløksfedd

6 chipotle tørket, tømmes for frø

1 klype sukker (kan sløyfes)

1/2 ts oregano

Bak tomater i 20 minutter på 180 grader. Stek løk og hvitløk i en panne. Ha chipotle i samme panne og la steke i to minutter. Ha i krydder, to kopper vann og bakte tomater. Kok i fem–ti minutter. Om ikke tomatene er søte nok, smak til med salt og litt sukker. Kjør opp med håndmikser, og sil av.

Denne sausen kan lagres i opptil én måned i lufttett beholder, for eksempel på Norgesglass.

Salsa verde

6 tomatillo*

1/2 stor løk

1/2 jalapeño

2 hvitløksfedd

15 koriander stilker med blader på

1 klype salt

Bak tomat i 15 min på 200 grader til de skifter til itt mørkere farge. Finkutt alle andre ingredienser og ha i en morter. Knus alt godt i mortel til væsken kommer ut av råvarene. Kutt opp de grønne bakte tomatene i 1,5 x 1,5 centimeter. Ha de i morteren og fortsett å mose alt sammen i noen minutter til væsken er godt knust og blandet. Smak til med salt.

Holdbar i tre dager i kjøleskap eller en ukes tid på luftet og skåldet glass.

*tomatillo er ikke en tomattype, det er et bær. Den kalles tomatillo som betyr liten tomat på spansk og smaker syrlig og aromatisk. Går du i en ren grønnsaksforretning finner du den ofte der.

Limekrem

1 kopp gresk yoghurt

1 ss majones

1/2 lime med saft og cest/ finrevet skall

1/4 jalapeño uten frø

1 hvitløksfedd

1 klype salt

1 neve koriander

1/2 dl vann

Ha i alt i en foodprosessor eller i en grinder, og kjør godt sammen. Smakes til med litt salt.

Pico de gallo på cherrytomater

300 g cherrytomater (helst i forskjellige farger)

1 kepaløk

1 bunt koriander

1 ss limesaft

1/3 frisk jalapeño

Én liten klype salt

Finkutt jalapeño, løk og koriander. Kutt cherrytomater i fire til åtte deler. Bland sammen og smak til med limesaft og salt.

Server gjerne i porsjonsbolle som tilbehør til hver gjest.

Guacamole

3 avokado

1/2 rødløk

1 rød chili uten frø

1 plommetomat

1 lime

Salt og pepper

Knus avokadoene med en gaffel, og la det være igjen halvstore biter. Finkutt chili, rødløk og plommetomat, og ha dette sammen med avokadoen. Bland inn. Smak til med lime, salt og pepper.

Rødkålslow

1/2 rødkål

1 finkuttet grønn frisk jalapeño

1 ts hvitvinseddik

1/2 ts tequila

1/2 ss olivenolje

Kutt rødkål i tynne skiver. Bland inn alle ingredienser og la stå i en times tid for å trekke til seg smak. Om det er mye væske igjen i bunnen av kålen, sil det gjerne av og kok det ned med en ss sukker, da får du en god sirup å pynte med.

Kan lagres på lufttett glass i opptil to uker.

Paloma

4 cl Don Abraham tequila

Juicen fra en lime

3 cl agavesirup (Fås kjøpt på enkelte helsekostbutikker eller butikker med godt utvalg. Sukkerlake kan eventuelt benyttes)

Isbiter

Lime zest/skal til pynt

Hell tequila, limejuice og agave sirup i en shaker fylt med isbiter og shake det godt sammen. Sil det så over i et lavt glass fylt med is. Pynt med lime zest og/eller med en limeskive.

Margarita

4 cl Don Abraham tequila

2 cl limejuice

Grapefrukt soda

Isbiter

En klype med salt

Hell tequila i et cocktailglass. Ha så limejuice i glasset. Fyll opp med grapefrukt soda. Garner med en limeskive og en klype med salt.

Sangrita

Oppskrift (4 personer)

10 cl tomatjuice

10 cl appelsinjuice

Saften av en halv lime

2 ss mango

1/2 røkt chipotle

Salt og pepper

Ha alle ingrediensene i en kjøkkenmaskin og kjør det godt sammen til en jevn masse. Smak til med salt og pepper.

Server i shotglass eller lignende.

Artikkelen er laget og levert av kulinarisk.no – matoppskrifter.