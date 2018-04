Tonje Fagerheim samler på lamper: – Livet er altfor kort til å ha kjedelige lamper.

bolig

– Her er skatten, sier Tonje Fagerheim og peker mot taklampen i stuen: en lysende glasskule med gjennomsiktig atmosfære-glasskant rundt.

Lampen, som har navnet Saturn, er designet av svenske Edvard Hald og laget på 1930-tallet.

– På den tiden var svensk glasskunst i en klasse for seg, sier Fagerheim.

Det er langt fra den eneste vintagelampen Fagerheim har i hjemmet sitt.

Rundt omkring henger og står flere unike eksemplarer: sølvrør med rødt eller oransje innslag, en gul og en oransje kulelampe, enda en glasslampe som minner litt om en planet, og en blomst under en glasskule, som snurrer rundt mens den lyser oransje, grønt og blått.

En gul stoffskjerm over en metallkurv med røde knotter på bena kaller hun bananlampen, fordi den er så gul, og hun kan se for seg at den ble brukt til å modne bananer.

En trearmet stålampe, av typen som ofte kalles tivolilampe, lyser opp et hjørne.

Et bruktkupp står på den andre siden av rommet: en halvkuleformet skjerm med hvit trompetfot, en original og ikonisk Panthella, produsert av Louis Poulsen og designet av Verner Panton i 1971. Lampen er illustrativ for designerens forkjærlighet for nye, syntetiske materialer.

En annen høyt skattet «favoritt-lampe» er for øvrig det gamle kronespillet hun har i stuen. Det lyser oransje.

Hun liker at lamper tydelig gjenspeiler ulike tidsperioder, og hos henne står alle lyskildene i stil med retrointeriøret i hjemmet for øvrig.

– Det som er så flott, er at lamper er så små at det knapt finnes grenser for hvor fantastisk design og utforming de kan ha.

Ble lampemann

Harvest-gründeren Kjetil Østli, som skriver om nærhet til naturen og miljøutfordringer, har også svakhet for lamper:

– Jeg fylles med forakt eller medlidenhet for folk med svært synlige statussymboler. Men lamper! Det ble min digre blindsone. Jeg ble gal, i ordets rette forstand, av lamper.

Han har beskrevet galskapen, først i KK, senere i Harvest. Det startet da han ventet barn nummer tre, nettopp hadde flyttet inn i ny, tom leilighet. Det eneste han tenkte på før den nyfødte skulle hjem var: Vi må ha lamper.

– En venn hadde tipset om gamle flotte lamper på Lauritz.com. Jeg meldte meg inn og så alle navnene på gamle lamper jeg før hadde hørt som referanser. Wegner, Henningsen, Arne Jacobsen. Konglen. PH5. Speilegget. Trompeten. Og der begynte det.

Lampetrender fremover Interiørstylist Tone Kroken elsker lamper. – Lamper er alltid trendy, sier hun. Særlig elsker hun lampen hun skaffet seg for trekvart år siden: Daniel Rybakkens Stochastic. – Den er som en skulptur, både tøff og leken, og jeg tror den kommer til å bli en ikonisk lampe, sier hun. Tiden med stramhet i interiøret er i ferd med å snu, og med det også lampetrendene, kan hun fortelle. For eksempel er de rene lyspærelampene på vei ut. – Nå ser vi mer stofflighet: mer stoff og flere lampeskjermer. Nå kommer også de gamle lampeskjermene, og i mange kule former. Det skal være litt lekent, og mønstrene kan være dyreprint, organiske, blomster og gjerne i fargerike, dekadente stoffer, det ser vi masse av fremover, sier hun.

Jeg tror suget etter designobjekter for mange av oss mest fyller et tomrom, i hvert fall for meg.

Han bød på lamper på natten og i garderoben i barnehagen, og lampene kom i hopetall på døren.

– Jeg hadde så mange lamper at jeg måtte gjemme dem i skjulet for at kone og naboer ikke skulle oppdage min avhengighet. Jeg solgte 10–15 på finn.no på en måned. Da skammet jeg meg så inderlig at jeg logget av.

I ettertid setter han lampekjøpene i sammenheng med noe annet.

– Det er naturlig at folk vil ha det vakkert rundt seg, og vil vise frem god smak. Det er jo slik man viser status. Men det er vel ikke lampene man tenker på dommens dag. Jeg tror suget etter designobjekter for mange av oss mest fyller et tomrom, i hvert fall for meg. Jo større suget er, desto mer «ute» eller tom er man kanskje.

Noen av lampene har imidlertid fått bli i huset: to gamle russiske «satellitter» over kjøkkenbordet, en gammel svart PH5 i stuen, en japansk «greie» på et skatoll, en norsk stålampe, en bordlampe fra 30-tallet og Gubis Speilegget på kjøkkenet.

– Det meste er delvis ødelagt og delvis knust av barna. Men de lyser fortsatt opp nettene, sier han.

13 ikoniske lamper

Widar Halén, avdelingsdirektør for kunsthåndverk og design ved Nasjonalmuseet, forteller at lamper er noe alle designere har beskjeftiget seg med.

– Det er både et problembarn og et luksusbarn i interiørene, og sier mye om hvordan menneskene lever, og hvordan vi tenker rundt design i hjemmene våre, sier han.

Av det enorme utvalget designlamper opp gjennom tidene, har han tatt utfordringen med å velge 13 lamper som står seg den dag i dag som ikoniske.

1. PH3/2 (1927), skrivebordslampe av danske Poul Henningsen

Han starter med danske Poul Henningsens skrivebordslampe PH 3/2 fra 1927.

– Det revolusjonære var at han hadde studert hvordan lyset ofte ble litt kaldt når det ble reflektert av metallskjermer. For å bryte det satte han to-tre skjermer oppå hverandre, så lyset ble brutt i forskjellige retninger. Det ga et mer behagelig lys, forteller Halén.

2. Kandem 1115 (1928), av tyske Marianne Brandt og Hin Bredendieck i Bauhaus

Et år senere laget Marianne Brandt og Hin Bredendick i Bauhaus en skrivebordslampe som var den første med regulerbar arm. Den fikk navnet Kandem 1115, og fortjener også en plass på Haléns liste.

Se bilder her - ekstern lenke

3. Luxo 1001 (1937), av norske Jack Jacobsen

– Det er et av de store designikonene vi har i verdenshistorien, og den dannet prototypen for alle senere leselamper i Norge. Det var den første med lang, bevegelig arm, forteller Halén.

Også Fagerheim liker Luxo-lampen, som hadde sin storhetstid på 40-tallet.

– Jeg er egentlig litt skuffet over meg selv som ikke har en slik, sier hun.

4. Akari (1951), rispapirlampe, av japanske Isamu Noguchi

I en litt annen sjanger er japanske Isamu Noguchis Akari-lampe (1951).

– Han er den første som introduserer rislampen til Vesten. Den ga et bløtt, fint lys, som man ønsket seg på den tiden, fordi de andre lampene ofte hadde litt for sterke refleksjoner, fortsetter Halén.

Du kan se flere av dem her (ekstern lenke)

5. Kuglelampen (1958), av Poul Henningsen

Når det kommer til å bryte lyset, gjorde også Poul Henningsen det med den store, skulpturelle hengelampen Kuglelampen (1958), og Sven Ivar Dysthe gjorde det med den klassiske Konglependel (1966).

6. Moon lamp (1960), av danske Verner Panton

Så har man også de litt mer spesielle, som Moon Lamp (1960) av danske Verner Panton.

– Verner Panton var en slags enfant terrible. Han jobbet imot de skandinaviske designprinsippene om at design skulle være modest, forsiktig og enkel.

7. S-10053 (1952), av norske Birger Dahl for Sønnico

8. Jeep (1969), av italienske Leonardi Cesari

Som lamper gjenspeiler tiden, representerer dessuten italienske Leonardo Cesaris Jeep (1969) sin.

– Den er rett og slett bare enkle lyskasterformer satt oppå hverandre på en stålampe, med ledninger. Den gir assosiasjoner til jeepens billys, og den lekne formen er typisk for den tidlige postmodernismen i Italia, forteller Halén.

9. Konglependel (1966), av norske Sven Ivar Dysthe for Sønnico

Halén fremhever dessuten en annen lampe som en av de beste norske: Birger Dahls S-10053 (1952), en pendellampe Dahl vant gullmedalje for på triennalen i Milano i 1954.

10. Block Lamp (2003), av Harri Koskinen for Designhouse Stockholm

Fra nyere tid trekker han frem finske Harri Koskinens Block Lamp (2003), en lampe som kommer samtidig med at nyminimalismen gjør seg gjeldende.

– Han tar rett og slett en lyspære og legger inn i en blokk med glass. Det gir assosiasjoner til en isblokk, og er en ekstrem forenkling av en lampe.

11. Mhy (2008), av Norway says for Muuto (inspirert av S-10053, som også står på listen)

12. Counter Balance (2011), av Daniel Rybakken for Luceplan

Se lampen her (ekstern lenke)

13. Bright Sunbell (2014) av designfirmaet K8

Nye ikoner?

Widar Halén tror absolutt det er mulig at noen av de nyere lampene vil oppnå ikonstatus.

– Nå som glødelampen er faset ut, kaster designerne seg over de nye utfordringene. Daniel Rybakken jobber kun med LED-lys, og K8 imøtekommer det med solceller, påpeker han.

Tonje Fagerheim vet ikke nødvendigvis designet og bakgrunnen til de spesielle lampene hun har hjemme.

– Når det ikke er mange eksemplarer igjen, forsvinner informasjonen, sier hun.

Det er heller ikke så viktig, så lenge lampene er morsomme, unike eller rare.

– Livet er altfor kort til å ha kjedelige lamper, sier hun.