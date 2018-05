Boligprisstatistikken: Sterkeste aprilvekst på ti år

bolig

Boligprisene i Norge steg nominelt med 1,8 prosent i april 2018.

Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,9 prosent.

Boligprisene i Norge er nå 1,0 prosent lavere enn for ett år siden.

Det viser boligprisstatistikken for april. Tallene ble lagt frem av Eiendom Norge fredag formiddag. Boligprisstatistikken gis ut av Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn.no.

Saken oppdateres.

HVA ER FORSKJELLEN PÅ NOMINELL PRISSTIGNING OG SESONGKORRIGERTE PRISER? Den nominelle prisstigningen forteller hvordan boligprisene utvikler seg fra måned til måned i prosent. Den forteller dermed hva gjennomsnittprisene på boliger har økt eller sunket i faktisk kroner og øre fra en måned til en annen, omregnet i prosent. De sesongkorrigerte tallene forteller noe om hva som er vanlig prisstigning eller -nedgang i samme periodes foregående år. Dersom tallene synker eller stiger etter sesongkorrigering viser det med andre ord hvordan boligprisene utvikler seg nå, sammenlignet med «normalen». I praksis betyr det at selv om den nominelle prosenten viser økning, kan det sesongkorrigerte tallet være negativt, fordi man sammenligner tallet med året før. Blir økningen lavere enn forventet med tanke på samme periode foregående år, får man et negativt tall. Kilde: Huseiernes Landsforbund, NEF

– Sterkeste aprilmåned på ti år

– Dette er den sterkeste aprilmåneden vi har målt i boligmarkedet de siste ti årene, sier administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge og fortsetter:

– Jeg tror vi med dette kan si at perioden med prisfall er over for denne gang. Det ligger an til at vi får en positiv 12-måneders vekst i løpet av få måneder.

Han legger likevel til at boligmarkedet svinger og at man ikke kan være sikker på at prisene vil fortsette å øke i like stor grad fremover.

– Vi forventer en moderat utvikling i tiden som kommer og at tilbudssiden i boligmarkedet vil øke i mai og juni, sier Dreyer.

Alle de store byene har en sterk oppgang i prisene den siste måneden. Særlig de to største byene, Oslo og Bergen, drar den nasjonale utviklingen opp.

Se oversikt over de største byene nederst i saken.

Tror ikke på nye «2016-tilstander»

Til tross for en sterk prisutvikling: Dreyer tror ikke vi vil få et nytt boligår som 2016 igjen. Det er det flere årsaker til:

– I mars 2016 fikk vi en rentenedsettelse som bidro til å øke kredittilgangen og kjøperne ble mer ivrig. Nå snakkes det om økte renter, og med det gjeldsnivået man har nå sammen med det boligprisnivået vi ser, vil det treffe husholdningene hardere og dempe lånelysten hos kjøperne, sier Dreyer til oss.

Han peker i tillegg på en lavere befolkningsvekst i dag sammenlignet med for to år siden.

– Når vi nå både har en mye lavere befolkningsvekst og en mye høyere boligbygging, bidrar det til at tilbudssiden møter etterspørselen på en mye bedre måte enn i 2016. Det vil merkes i Oslo og alle de store byene utover høsten, og vi mener at vi kan vente oss en moderat prisutvikling.

Regionale forskjeller

Bergen kan skilte med aller sterkest utvikling i april med en økning på 2,8 prosent. Svakest oppgang hadde Hamar med Stange med 1,0 prosent.

I Oslo har det vært en oppgang på 2,4 prosent.

Dreyer forklarer utviklingen i hovedstaden med at få boliger er lagt ut for salg.

– Det har bidratt til at tilbudssiden har gått en del ned. Dette er i ferd med å stabilisere seg og vi regner med at det vil øke i månedene som kommer.

I Stavanger og omegn steg boligprisene med 1,3 prosent. Det er det samme som i april i fjor.

– Stavanger har stabilisert seg over ganske lang tid, sier Dreyer.

Trondheim så en vekst på 1,8 prosent, det samme hadde Tromsø, mens Kristiansand opplevde en vekst på 1,5 prosent i april.

Flere solgte boliger

I april ble det solgt 8.072 boliger i Norge. Det er 25,3 prosent flere enn i samme måned i fjor. Det ble lagt ut 9.506 boliger for salg, noe som er en oppgang på 14,5 prosent sammenlignet med tilsvarende måned i 2017.

Det tok i gjennomsnitt 49 dager å selge en bolig i april i år. Det er 15 dager mer enn i samme måned i fjor.

Raskest salgstid hadde Drammen med 23 dager. Tregest gikk det i Stavanger og omegn med 76 dager.

ENDRINGER I BOLIGPRISSTATISTIKKEN I 2018 kommer det flere endringer i Eiendom Norges boligprisstatistikk. Det kommer som en følge av at metodikken for bearbeiding av dataene som samles, endres. Den nye metoden skal fange opp skift i boligmarkedet raskere. De månedlige regionale endringene vil forsterkes og svinge mer, mens tallene for Norge under ett vil holde seg noenlunde som før. Eksempel på hvordan den nye metoden vil gjøre utslag i tallene: I 2017 hadde boligprisene i Oslo et fall på 6,2 prosent, med den nye metoden vil tallene vise at nedgangen i 2017 var på 10,5 prosent.

Slik har prisene endret seg i de største byene:

Prisendring siste måned Prisendring siste år Prisendring siste fem år Oslo 2,4% −3,8% 41,9% Bergen 2,8% −2,7% 14,3% Stavanger 1,3% −2,0% −11,6% Trondheim 1,8% 0,4% 17,1% Tromsø 1,8% 1,3% 33,1% Kristiansand 1,5% −1,9% 3,9% Nasjonalt 1,8% −1,0% 25,9%

– Overraskende

– Det norske boligmarkedet er stabilisert som forventet, men prisveksten i april er overraskende sterk, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Likevel: Heller ikke han tror på en vedvarende sterk vekst slik vi så i 2016.

– På sikt vil trolig stigende rente, flere nyproduserte boliger og fortsatt strenge kreditregler bidra til en mer balansert markedsutvikling i pressområder, sier Geving.

Leder i DNB Eiendom, Terje Buraas, sier de ferske boligtallene stemmer godt overens med den aktiviteten de har sett på visninger den siste tiden. Han mener utviklingen er et resultat av at det er få boliger på markedet.

– Vi venter fortsatt på rushet av boliger som legges ut og den store økningen i omsetninger. Vi må huske på at boligprisene enda ikke har hentet seg inn til nivåene de lå på før prisnedgangen begynte, og det gjør nok at mange fortsatt sitter på gjerde og er avventende, sier Buraas.

