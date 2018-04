Baderomsviften har forårsaket en rekke husbranner de siste månedene. Det er det mange av kundene som fortsatt ikke vet

bolig

I desember i fjor brant det på et bad i et bolighus i Lofoten. For halvannen uke siden begynte det å brenne på et bad på Karmøy i Rogaland. I helgen rykket brannmannskapene ut til en enebolig på Tjøme i Vestfold.

Årsak? Brann i baderomsviften Silent Eco 100 som selges av Flexit AS.

I tillegg til de nevnte hendelsene, kunne politiet i desember melde om at fem-seks andre branner har vært forårsaket av viften i høst.

Totalskadet bad

Det var Martin Lind Blø og familien som våknet av brannalarmen da baderomsviften tok full fyr i boligen på Karmøy for snart to uker siden. Samboeren fikk den 15 måneder gamle sønnen ut av huset mens han selv ble igjen for å forsøke å slukke viftebrannen med både dusj og brannslukningsapparat.

Familien kom seg unna hendelsen uten skader, og brannvesenet har i etterkant fortalt at Bløs innsats reddet huset til tross for at badet ble totalskadet.

– Det er litt bittert at et produkt fra dem har forårsaket såpass stor skade, men jeg håper at de tar saken på alvor. I mellomtiden bør alle sjekke viftene sine, oppfordrer Blø.

Det var TV2 som først omtalte saken.

Til tross for flere nyhetssaker: Flexit selv har ikke aktivt gått ut med informasjon om brannfaren, annet enn på egne nettsider. Her tilbakekaller produsenten den aktuelle modellen solgt før oktober 2017 «på grunn av mulig produktfeil».

Samtidig ber selskapet kundene selv demontere og levere tilbake de aktuelle viftene ved et postmottak, for å få tilsendt en ny vifte som de selv må montere.

Flexit tilbyr er en gratis returlapp og understreker at kunden vil faktureres for erstatningsproduktet dersom den gamle viften ikke sendes i retur.

– Ansvarsfraskrivelse

Ole Herman Woldseth har også den omtalte viften på sitt bad. Han reagerer på Flexits måte å håndtere saken på:

– Dette er en enorm ansvarsfraskrivelse, noe som kan føre til at flere hus brenner ned på grunn av manglende informasjon. De burde i denne saken informert medier om brannfaren. Forbrukerne bør ha krav på å vite at de har en brannfarlig baderomsvifte hjemme.

Han er overrasket over at selskapet ber kundene løse problemet på egen hånd.

– Dersom man som forbruker har montert baderomsviften direkte på nettstrømmen, eller ikke føler seg kapabel til å demontere eller montere den, må man fort hyre inn en elektriker, hvilket ikke er gratis. Flexit burde stå til ansvar for dette feilgrepet dersom de ønsker å være et samfunnsansvarlig aksjeselskap.

Forbrukerrådet: – Bør informere bredt

Heller ikke Forbrukerrådet mener selskapets håndtering holder mål.

– Vi ser at produsenten av den brannfarlige viften ikke innrømmer feil, selv om de tilbakekaller produktene. Ut ifra opplysninger i pressen virker det som om at politiet har konstatert at det er en sikkerhetsfeil og da kan de ikke si fra seg ansvaret. Flexit bør gå bredt ut for å informere sine kunder om dette, sier leder for Forbrukerdialog, Pia Cecilie Høst.

DSB: – Vet ikke hvor farlig produktet er

Høst henviser videre til Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DBS).

DSB sier tilbakekallingen av viftene er et frivillig tiltak fra Flexit og at direktoratet derfor har mindre kjennskap til produktet. Likevel ble viften oppført på deres liste over farlige produkter tirsdag.

– Vi leser og vurderer informasjonen fra markedsaktøren og i første omgang følger man deres risikovurdering. Vi har derfor ingen egen vurdering av hvor farlig produktet er, skriver avdelingsdirektør i Avdeling for forebygging og sikkerhet, Anne Rygh Pedersen, i en e-post.

Flexit: – Kundene vil få dekket ekstrakostnadene

Administrerende direktør i Flexit, Knut Skogstad, forteller at selskapet nå jobber med en opptrapping av informasjon om tilbakekallelse av viftene, etter veiledning fra DSB.

Selskapet vet foreløpig ikke hva som er årsaken til brannene, og om feilen gjelder én eller flere modeller. De kan ikke si hvor mange kunder som har de aktuelle viftene.

– Brannene har foreløpig kun oppstått i Silent Eco 100, men vi kan ikke ta sjansen på at ikke flere vifter har denne feilen. Vi har derfor tilbakekalt hele varelageret fra markedet, sier Skogstad.

Han lover at pressemeldinger og annonser vil sendes ut innen kort tid.

– Hvorfor har ikke denne informasjonen kommet ut tidligere?

– For oss er det viktig å undersøke sakene slik at vi kan danne oss et bilde av alle relevante forhold. Vi har etterlyst rapportene fra politiet og venter fremdeles på informasjon fra dem. Vi skulle gjerne fått dette før en opptrapping av informasjon, men vi vil nå likevel iverksette tiltak for å forsikre oss om at folk ikke har farlige vifter hjemme.

– Det står ingenting på deres nettsider om at Flexit vil dekke ekstrakostnader ved demontering og montering av ny vifte. Vil kundene få dekket dette?

– Hvis viften er montert av autorisert elektriker, har kunden krav på at vi kommer og skifter den, sier Skogstad.

