Tufte hyller 43 år gamle Bjørndalen: – En vanvittig stor inspirasjonskilde

2. februar 1997 gikk Ole Einar Bjørndalen inn til sin første VM-medalje da han tok VM-bronsen på 12,5 km jaktstart i slovakiske Brezno-Osrible.

Søndag, 20 år og 10 dager senere, gikk han inn til samme medaljevalør på den samme distansen i Hochfilzen. Denne gang som 43-åring!

– Det er som en seier det. Det er en av mine beste bronsemedaljer. Bronse er ikke helt topp, men i dag var det fantastisk, sier han etter sin 45. VM-medalje og sin 58. i OL- og VM-sammenheng.

Sølvmedaljen gikk til den 20 år yngre Johannes Thingnes Bø. Både han og gullvinner Martin Fourcade skrøt uhemmet av Bjørndalen.

– Folk sier til meg at han må slutte å ta medaljer om jeg skal klare å ta ham igjen. Det blir nok umulig, slår Fourcade fast overfor NRK. Franskmannen har nå 21 VM-medaljer.

Bjørndalen selv lot seg imponere enda mer av sin kone enn av seg selv. Hviterussiske Darja Domratsjeva gikk tidligere på dagen inn til VM-sølv, fire måneder og 11 dager etter at hun fødte parets datter!

– Det er en mye større prestasjon av henne, helt fantastisk!

Tufte lar seg imponere

Men om Bjørndalen er imponert av sin fru, så fortsetter han selv å imponere resten av Idretts-Norge.

Olaf Tufte, som selv tok OL-bronse i roing som 40-åring sist sommer, mener skiskytteren er helt rå.

– Han er en vanvittig stor inspirasjonskilde. Men som han selv sier så er skiskyting noe han liker og er glad i. Da skjønner han ikke hvorfor ikke han skal fortsette, sier Tufte, som sier han har diskutert mye treningslære og plukket opp mye på veien av tidenes vinterolympier.

Tufte mener at Bjørndalen bare fortsetter å utvikle seg og bli bedre og bedre på enkelt områder, selv om farten i sporet ikke er den samme som i 20- og starten av 30-årene.

– Han er vel den kjappeste på standplass, og skyter nesten 20 blinker rett ned, sier Tufte, som understreker at legenden alltid er best når det virkelig gjelder.

– Ubegripelig for folk flest

Gunn-Rita Dahle Flesjå vet også en del om hva det vil si å prestere på toppnivå når man har passert 40. Sitt siste VM-gull tok hun i 2015, 42 år gammel.

– Jeg må jo si at det ikke blir enklere med årene. Jeg mener det er en nesten dobbelt så stor prestasjon å gjenta det du gjorde som 30-åring som 40-åring, sier terrengsyklisten som deltok i Rio-OL sist sommer.

Hun lar seg også imponere enormt av det Domratsjeva klarte, og er enig med Bjørndalen i at det er en enda sterkere prestasjon.

– Det er jo nesten ubegripelig for folk flest. Vi vet at det er mulig om du har energien og motivasjonen til å gjøre de prioriteringene som må til fra morgen til kveld. Det er rått å vise at om du jobber hardt og vil noe, så er veldig mye mulig, sier hun.

Domratsjeva på sin side var også raus med skrytet til sin ektemann etter sitt eget sølvløp.

– Han har vært en fantastisk støtte for meg. For alle idrettsutøvere er det viktig å føle støtte fra dem man har rundt seg, og da særlig familien, sa hun.

– En enorm mental styrke

Mange ser begrensninger med høyere alder. Tufte mener også det er en del fordeler.

– Til slutt så er det ikke så mange ting du ikke har vært borti. Det er ikke noe som kommer overraskende på, sier Tufte.

Et eksempel på søndagens jaktstart var da brillene til Bjørndalen begynte å gli nedover pannen hans på nest siste skyting. 43-åringen dyttet dem opp igjen, og satte neste skudd midt i blinken.

– Det er enorm mental styrke. Når han blir dradd ut av fokus, så hopper han bare rett inn i fokus igjen. Det er rett på, sier Tufte.

Han tror rollen som «mentor og gammelfar» på et lag gjør at man kan senke skuldrene litt mer, og at det slår positivt å lære bort til andre og yngre utøvere. Da lærer man som regel også noe selv.

I tillegg kjenner man etter hvert de beste i miljøet, og har skaffet seg et godt støtteapparat og muligheten til å få tak i de hjelpemidlene man ønsker.

Har innredet egen lastebil

Bjørndalen er kjent for å være en ekstrem perfeksjonist. Han har blant annet investert i en lastebil som han har gjort om til et lite treningssenter, med tredemølle for rulleski, styrketreningsrom, seks sengeplasser, dusj, kjøkken og avslapningsrom.

– Jeg synes det er et genialt trekk. Det viser jo bare hvor kynisk han er med tanke på det han holder på med. Han vil spare tid, han vil være akkurat der hvor det lønner seg for ham å være til enhver tid. Han har skapt seg en plattform, og viser hvor fremtidsrettet han er.

Dahle Flesjå peker på at en utøver som fortsatt satser i 40-årene, da har du kommet forbi en fase hvor du konkurrerer bare fordi det er gøy eller at man jobber mot store mål. Idretten har da gått over til å bli en livsstil.

– Du har det minst like kjekt som du hadde da du var ung. Da er det mange fordeler som følger med, om du bruker de riktig. Du vet hva som kreves og er blitt flink til å prioritere. Du vet hva de ter å treffe med dagsformen, sier Dahle Flesjå.

I Pyeongchang-OL neste år er Bjørndalen 44 år. Det samme vil Olaf Tufte være om han ror i Tokyo-OL i 2020.

– Jeg skal i alle fall ro i år, så får vi se om jeg er helt Ole Einar, eller om jeg kommer på bedre tanker.

Hør Nils-Ingar Aadne fortelle om hvorfor han la komikerrollen på is og satset som profesjonell langrennsløper i ukens Aftenpodden Sport: