Trodde hun ødela for lagets medaljesjanser: – Jeg følte meg som Norges største synder

skiskyting

Det så bekmørkt ut for Norges medaljesjanser da Tiril Eckhoff sendte Johannes Thingnes Bø ut på den tredje etappen.

Da hun kom inn var det ett minutt og 23 sekunder siden favorittene Tyskland hadde vekslet.

– Jeg er fortsatt skuffet over min etappe, men takk til Emil og Johannes for to fenomenale etapper. Jeg tenkte at jeg er Norges største synder da jeg sendte Johannes ut på tredje etappe, men godt at de gjør en utrolig god jobb, sa Tiril Eckhoff etter at sølvmedaljene var sikret.

Sprakk på stående

Det var på standplass de to norske kvinnene sviktet. Marte Olsbu bommet to ganger på første liggende, og en gang på stående.

I tillegg klusset hun med ladingen av ekstraskuddene, og brukte mange sekunder før hun fikk ned alle fem blinkene.

Tiril Eckhoff gikk ut i et forrykende tempo, men også hun bommet to ganger på liggende skyting. På stående gikk det enda verre.

– Jeg gikk litt for fort inn på skytingen, og fikk skjelven. Så kom det litt vind i tillegg, sa Eckhoff etter etappen.

Der ble det først tre bom, og så misbrukte hun et av ekstraskuddene. Det betydde strafferunde, og Norge havnet et hav av tid bak favoritten Tyskland. Etter etappen møtte Eurosport en svært skuffet skiskytterkvinne.

– Jeg er sykt skuffet over meg selv. Jeg prøvde å kjempe, men plutselig sto jeg der med tre bom på stående, og da hjelper det ikke å gå fort. Jeg gikk litt over evne for å ta igjen de foran, og da blir det litt skjelving. Jeg beklager, sa Eckhoff til Eurosport.

Da hadde trener Egil Kritsiansen gitt om håpet om medalje.

Herrene reddet sølvet

Men Johannes Thingnes Bø og Emil Hegle Svendsen gikk to fantastiske etapper, og da Tyskland sprakk på siste etappe ble det likevel medaljejubel for det norske laget.

– Jeg tror vi vant sølvet denne gangen, det er ganske sikkert. Emil viser at han nok en gang er en mann som kan avgjøre i stressede situasjoner, sier Kristiansen til Aftenposten.

Det er både Marte Olsbu og Tiril Eckhoffs andre medalje dette mesterskapet.

Olsbu vant sølv på sprinten, og Eckhoff vant bronse på normaldistansen. På torsdag går begge kvinnestafetten, og herrestafetten går på fredag.